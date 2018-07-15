Приватна власність та термін президента - на Кубі реформа Конституції

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Куба планує прийняти зміни до Конституції, якими офіційно визнає приватну власність та запровадить інші реформи.

Державні ЗМІ повідомляють, що продаж власності у країні заборонили після приходу до влади Фіделя Кастро у 1959 році.

У 2011 році прийняли зміни до законодавства, які цю заборону зняли. Тепер приватну власність закріплять ще й в Конституції.

Планують, що нова Конституція визнає центральне планування та державне підприємництво ключовими для економіки країни.

Очікують, що документ схвалить парламент наступного тижня.

Після цього проект Конституції винесуть на референдум для остаточного затвердження.

Нова Конституція замінить чинну, яку прийняла Комуністична партія у 1976 році.

Згідно з запропонованим документом, партія залишиться основною політсилою Куби, повідомляє газета Granma.

Але президенти будуть обмежуватися двома п'ятирічними термінами.

Владу розділять між собою президент та прем'єр-міністр.

Проект Конституції забороняє дискримінацію за статевою, етнічною та фізичною ознаками.

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ЛГБТ-групи сподіваються, що документ легалізує одностатеві шлюби.

З 2010 року на Кубі започаткували ряд ринкових реформ, спрямованих на посилення економіки острова.

Національна асамблея запропонувала конституційну реформу минулого місяця, оскільки країна має вирішити своє політичне майбутнє.

Остання конституційна реформа, яка пройшла у 2002 році, закріпила соціалістичний характер політичної системи на Кубі.

Метою запропонованих змін цього разу є конституційна формалізація економічного та соціального відкриття острова зі збереженням "незмінної соціалістичної системи".

Копирайт изображения Reuters Image caption Колишній президент Рауль Кастро очолить реформи

Президент Мігель Діас-Канель оголосив, що колишній президент Рауль Кастро очолить потенційні реформи.

Новий президент Куби став керувати країною з квітня. З його приходом завершилася "ера Кастро".

Брати Кастро керували країною з 1959 до 2018 року.

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