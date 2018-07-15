Мей каже, що Трамп радив їй судитися з ЄС

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Тереза Мей повідомила, що Дональд Трамп порадив їй подати позов проти Європейського Союзу, а не вести переговори щодо Brexit.

У п'ятницю на спільній прес-конференції президент США сказав, що він дав їй пропозицію, але Тереза Мей вважає її "жорсткою".

Відповідаючи на запитання ВВС про те, що саме запропонував Дональд Трамп, прем'єр Британії відповіла: "Він сказав мені, що я повинна подати позов до ЄС - не вступати в переговори".

Вона далі відстоює свою програму щодо Brexit та закликає критиків підтримати її.

За словами Терези Мей, це дозволить Британії досягти торгових угод з іншими країнами, припинити вільний рух людей та юрисдикцію Європейського суду.

В документі, опублікованому у четвер, детально зображені деталі того, якою буде торговельна політика Британії після Brexit.

Тереза Мей закликала британців "слідкувати за перевагами" Brexit. За її словами, цей план є єдиним дієвим у цій ситуації.

На початку липня пішли у відставку міністр закордонних справ Борис Джонсон та міністр у справах "брекзиту" Девід Девіс.

Вони оголосили про це напередодні оголошення Мей плану виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишився незадоволений.

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