Впала на джипі з 60 метрів й тиждень пила воду з радіатора - історія порятунку

Копирайт изображения Reuters Image caption Машина пролетіла 60 метрів, а потім її ледь не винесло на глибину

Американка, керуючи джипом, впала зі скелі на океанському узбережжі в Каліфорнії. Через тиждень після автокатастрофи її знайшли - живою.

Щоб вижити, 23-річна Анжела Ернандес пила воду з радіатора свого понівеченого автомобіля.

Зникла в тумані

Про зникнення дівчини 6 липня повідомили її родичі: за їхніми словами, Анжела вирушила на своєму авто з Портленда в Лос-Анджелес, щоб відвідати сестру.

На шляху вона відправляла рідним смс, однак потім повідомлення перервалися, а телефон став перемикатися на голосову пошту.

Пошуки почалися відразу ж, але їх ускладнював щільний туман.

Лише у п'ятницю, 13 липня, Анжелу випадково виявила місцева пара, яка подорожувала по околицях з наметом.

Вони спочатку помітили машину - Jeep Patriot, який частково затонув біля підніжжя шістдесятиметрової скелі в районі Біг-Сюр.

Дівчина, якій вдалося вилізти з автомобіля, перебувала неподалік - за кам'яними брилами.

Копирайт изображения Reuters Image caption Жінка пила воду з радіатора

Анжела Ернандес була притомна, але сильно травмувала плече і, схоже, перенесла струс мозку.

За її словами, на шосе їй довелося різко вивернути кермо, щоб уникнути зіткнення з твариною, після чого машина вилетіла з дороги.

За словами представника поліції міста Монтерей Джона Торнбурга, Анжелі дуже пощастило вижити після такого падіння.

"Зазвичай в подібних аваріях люди розбиваються або їх забирає в океан - їй дуже пощастило, що не сталося ні того, ні іншого", - розповыв він.

Сестра Анжели Ернандес написала на своїй сторінці у Facebook, що дівчина тепер має пройти тривалий курс відновлення.

"Це важка і травматична ситуація - попереду довгий процес реабілітації", - йдеться в повідомленні.