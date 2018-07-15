Що треба знати про фінал Хорватія - Франція?

Копирайт изображения Getty Images

Кілька фактів про фінал Чемпіонату світу з футболу, в якому зіграють французи та хорвати.

Мало хто прогнозував такий фінал

Хорватія вперше зіграє у фіналі Мундіалю, тоді як для французів це вже третя фінальна гра, одну з яких вони виграли рівно двадцять років тому - на домашньому чемпіонаті 1998 року.

Наставник команди Франції Дідьє Дешам сподівається стати третьою людиною в історії, якій вдалося виграти Чемпіонат світу як гравцю та тренеру - після бразильця Маріо Загалло та німця Франца Беккенбауера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Золота" команда Франції у фіналі 1998 року та її тодішній капітан Дідьє Дешам (з вимпелом)

Його оппонент - Златко Даліч - керує хорватами лише дев'ять місяців, але наразі лише 90 хвилин відділяють його від того, щоб здобути найпрестижніший трофей у футболі.

Погляд з Хорватії: мрії, мрії

Копирайт изображения Getty Images

Невеличка Хорватія з населенням 4,17 млн громадян могла б претендувати на звання найменшої нації, яка коли-небудь виходила у фінал Чемпіонату світу, однак тут першість утримує Уругвай, який вперше виграв Мундіаль у 1930 році, коли його населення складало близько 1,7 млн людей.

Команда Даліча посідає 20-у сходинку в рейтингу збірних ФІФА - це лише найнижчий показник для фіналіста за всі часи.

Водночас Хорватія стала тринадцятою країною, яка коли-небудь виходила до фіналу. Двадцять років тому вона зупинилася за крок до цього - тоді хорвати програли майбутнім чемпіонам французам.

Прохід до фіналу викликав шалені святкування у Загребі та інших хорватських містах.

"Мрія, мрія, мрія! Хорватія у фіналі Чемпіонату світу", - написала газета Sportske Novosti, й додала, що Златко Даліч "став легендою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нинішній та колишній гравці київського "Динамо" Йосіп Піваріч (ліворуч) та Домагой Віда

За хорватів може зіграти київський "динамівець" Йосіп Піваріч (у півфіналі з Англією він виходив на заміну).

Утім, значно більше уваги в Україні до себе привернув колишній гравець "Динамо" Домагой Віда - словами "Слава Україні" після перемоги над росіянами, які викликали скандал у Росії.

Погляд з Франції: зцілення рани 2016 року

Франція дійшла до фіналу свого домашнього Євро-2016, але, будучи визнаним фаворитом, неочікувано поступилася Португалії.

Спогади про ту поразку зараз мотивують французів виграти Мундіаль - газета SudOuest пише, що це чудова нагода зцілити "шрам" дворічної давнини.

Утім, як додають французькі журналісти, умови змінилися: "гравці виросли, й тепер з ними Кіліан Мбаппе".

Форвард "вселяє страх" та є одним "багатьох озброєнь Франції, яке дозволить здолати оборону Хорватії", вважають вони.

Французьки медіа також вважають перевагою своєї команди те, що вона могла на добу більше відпочивати після півфіналу проти Бельгії.

Крім того, всі її ігри у плей-офф закінчувалися у відведений час, тоді як їхні суперники змушені були тричі грати у екстра-таймах, й ще двічі - пробивати пенальті.

Утім, як пише видання Le Point, все залежатиме від настрою гравців. Попри те, що хорвати грали у додатковий час, їхній настрій є "бездоганним", а сама команда "виглядає непереможною", вважають франузькі журналісти.

Битва за золотий м'яч

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Лука Модріч (в центрі) - претендент на звання кращого гравця турніру

Цей турнір вважався останньою нагодою для двох легенд свого покоління - португальця Кріштіано Роналдо та аргентинця Ліонеля Мессі - все ж виграти Чемпіонат світу.

Утім, команди обох вилетіли ще в 1/8 фіналу, що дало шанс іншим гравцям посперечатися за Золотий м'яч ФІФА - звання найкращого гравця чемпіонату.

І хоча багато хто показував блискучу гру, все ж ніхто не може вважатися тут стовідсотковим фаворитом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мбаппе і Грізман - французькі зірки цього чемпіонату

Цікаво, що вже 24 роки (шість турнірів) Золотий м'яч отримували гравці, чи команда у підсумку не ставала переможцем (останнім чемпіоном з Золотим м'ячем був бразилець Ромаріо у 1994 році).

Можливо, цього року тенденція зміниться.

Хорватський півзахисник Лука Модріч отримав дуже багато схвальних відгуків за свою гру, включно зі званням кращого гравця матчу після протистояння з аргентинцями на груповій стадії.

Водночас нападник французів Кіліан Мбаппе змусив говорити про себе після блискучої гри протягом турніру, зокрема після двох голів у ворота тих самих аргентинців, після яких команда Мессі поїхала додому.

Він може стати другим в історії гравцем, який забивав у фіналах чемпіонату світу у віці до 20 років - першим тут був бразилець Пеле в 1958 році.

Крім того, Мбаппе та його партнер по команді Антуан Грізман зберігають шанси наздогнати англійця Гаррі Кейна у гонитві кращих бомбардирів чемпіонату.

Зараз в обох на рахунку по три м'ячі, й щоб повторити досягнення Кейна (шість голів) їм треба лише зробити хет-трик у фіналі.