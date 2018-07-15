Хто з Pussy Riot вибіг на поле московського фіналу
Під час другого тайму фіналу Чемпіонату світу на поле московських "Лужників" вибігло четверо людей. Пізніше стало відомо, що це - учасники російського опозиційного об'єднання Pussy Riot.
Вони були в уніформі з нашиваками, на яких видно російський прапор. Це форма одного з підрозділів російської поліції.
Як пояснили представники групи, вони влаштували акцію "Міліціонер вступає в гру".
За кілька хвилин сек'юріті винесли їх за межі поля.
На своїй сторінці у Facebook учасники Pussy Riot розповіли, що своєю акцією вони вимагали звільнення політв'язнів у Росії, припинення кримінальних справ, пов'язаних з репостами в соцмережах, арештів на мітингах, а також відновлення політичної конкуренції в РФ.
На трибунах Лужників, де проходить матч, в цей момент були присутні кілька глав держав, в тому числі, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колінда Грабар-Кітаровіч.
Одна з учасниць акції, Ольга Курачева, розповіла по телефону Російській службі ВВС News, що зараз знаходиться в Управління внутрішніх справ "Лужніки".
"Зі мною зараз жорстко розмовляють і змушують вимкнути телефон", - повідомила вона, відповідаючи на прохання розповісти про акцію.
Судячи з фото, один з учасників акції - видавець "Медіазони" і продюсер Pussy Riot Петро Вєрзілов. Ще одна з тих, хто вибігли на поле - його дівчина, розповів ВВС знайомий Вєрзілова.
Момент, під час якого троє дівчат і хлопець у поліцейській формі вибігли на поле, потрапив в ефір всесвітньої трансляції. При цьому камери відразу переключилися на інші об'єкти - у футбольних трансляціях прийнято не демонструвати моменти, коли вболівальники вибігають на поле.
Перешкодити акціоністам спробували і футболісти. Зокрема захисник збірної Хорватії Деян Ловрен зупинив чоловіка, який вибіг на поле, та утримував його до тих пір, поки не підійшли працівники служби безпеки стадіону.
Під час Чемпіонату світу в Росії вболівальники вже вибігали на поле, наприклад, у матчі відкриття між Росією і Саудівською Аравією.
Тоді це зробив громадянин України. Хамовнічеський суд Москви визнав його винним у порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань. Його оштрафували на 7 тисяч рублів і заборонили на півроку відвідувати спортивні заходи.
У серпні 2012 року суд засудив трьох учасниць групи Pussy Riot - Надію Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич - до двох років позбавлення волі за акцію в храмі Христа Спасителя. Вирок Самуцевич пізніше був замінений на умовний термін.