Хто з Pussy Riot вибіг на поле московського фіналу

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Під час другого тайму фіналу Чемпіонату світу на поле московських "Лужників" вибігло четверо людей. Пізніше стало відомо, що це - учасники російського опозиційного об'єднання Pussy Riot.

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Вони були в уніформі з нашиваками, на яких видно російський прапор. Це форма одного з підрозділів російської поліції.

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Як пояснили представники групи, вони влаштували акцію "Міліціонер вступає в гру".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хорватський захисник допомагав сек'юріті зупиняти людей, що вибігли на поле

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За кілька хвилин сек'юріті винесли їх за межі поля.

На своїй сторінці у Facebook учасники Pussy Riot розповіли, що своєю акцією вони вимагали звільнення політв'язнів у Росії, припинення кримінальних справ, пов'язаних з репостами в соцмережах, арештів на мітингах, а також відновлення політичної конкуренції в РФ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Путін з лідерами Франції, Хорватії та керівником ФІФА

На трибунах Лужників, де проходить матч, в цей момент були присутні кілька глав держав, в тому числі, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колінда Грабар-Кітаровіч.

Одна з учасниць акції, Ольга Курачева, розповіла по телефону Російській службі ВВС News, що зараз знаходиться в Управління внутрішніх справ "Лужніки".

"Зі мною зараз жорстко розмовляють і змушують вимкнути телефон", - повідомила вона, відповідаючи на прохання розповісти про акцію.

Судячи з фото, один з учасників акції - видавець "Медіазони" і продюсер Pussy Riot Петро Вєрзілов. Ще одна з тих, хто вибігли на поле - його дівчина, розповів ВВС знайомий Вєрзілова.

Момент, під час якого троє дівчат і хлопець у поліцейській формі вибігли на поле, потрапив в ефір всесвітньої трансляції. При цьому камери відразу переключилися на інші об'єкти - у футбольних трансляціях прийнято не демонструвати моменти, коли вболівальники вибігають на поле.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французи вели в рахунку і поставилися до події з іронією. Мбаппе навіть дав "п'ять" учасниці акції

Перешкодити акціоністам спробували і футболісти. Зокрема захисник збірної Хорватії Деян Ловрен зупинив чоловіка, який вибіг на поле, та утримував його до тих пір, поки не підійшли працівники служби безпеки стадіону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хорватам, яким треба було відігрувати, акція не сподобалася

Під час Чемпіонату світу в Росії вболівальники вже вибігали на поле, наприклад, у матчі відкриття між Росією і Саудівською Аравією.

Тоді це зробив громадянин України. Хамовнічеський суд Москви визнав його винним у порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань. Його оштрафували на 7 тисяч рублів і заборонили на півроку відвідувати спортивні заходи.

У серпні 2012 року суд засудив трьох учасниць групи Pussy Riot - Надію Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич - до двох років позбавлення волі за акцію в храмі Христа Спасителя. Вирок Самуцевич пізніше був замінений на умовний термін.