Брат потерпілого в Еймсбері: "Новачок" був у флаконі від парфумів

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Нервово-паралітична речовина, якою були отруєні двоє людей неподалік від англійського міста Солсбері, була у флаконі від парфумів, розповів брат одного з потерпілих.

Як розповів в інтерв'ю ВВС Метью Роулі, його брат Чарлі, який все ще перебуває в лікарні у важкому стані, повідомив йому, що підібрав флакон, після чого він і його подруга опинилися в лікарні.

Лондонська поліція, яка веде розслідування цього інциденту, не стала коментувати слова Метью Роулі.

Раніше поліція повідомляла, що "Новачок" знайшли у "невеликому флаконі" в квартирі Чарльза Роулі. Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджесс були отруєні "Новачком" 30 червня.

Дон Стерджесс померла 8 липня, після чого було відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство".

Слідчі вважають, що це отруєння пов'язано зі спробою вбивства 4-го березня Сергія і Юлії Скрипаль за допомогою "Новачка".

Копирайт изображения AFP Image caption Чарлі Лоурлі дуже змінився, каже ого брат Метью

У п'ятницю поліція ще раз закликала місцевих жителів ні в якому разі не підбирати з землі незнайомих предметів, навіть якщо вони виглядають як косметика.

Метью Ролі сказав в інтерв'ю ВВС, що дуже стурбований станом здоров'я свого брата, з яким він поговорив по телефону.

За його словами, той був зовсім не схожий на того Чарлі, якого він знав, хоча він уже зміцнів достатньо, щоб приймати звичайну їжу.

Кореспондент ВВС Данні Шоу каже, що інформація про флакон може допомогти слідству визначити, звідки в Солсбері з'явився "Новачок" та хто саме його застосував.