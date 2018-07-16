Усі плакали: врятовані у Таїланді діти вшанували загиблого дайвера

Копирайт изображения Reuters Image caption Діти з портретом дайвера

12 юних футболістів, яких врятували з затопленої печері у Таїланді, вшанували пам'ять військового дайвера, який загинув під час операції з їхнього порятунку.

Волонтер, колишній боєць ВМС, Саман Гуман помер 6 липня, коли доставляв кисень у затоплену печеру. Його називають героєм у всьому світі.

Дітям і їхньому тренеру повідомили про смерть чоловіка лише на вихідних, коли лікарі були впевнені, що вони зможуть витримати цю новину.

"Усі плакали і висловлювали свої співчуття, писали повідомлення на портреті Самана. Пам'ять про нього вшанували хвилиною мовчання", - повідомив міністр охорони здоров'я країни Джедсада Чокдамронгсук.

На фото діти зібралися навколо портрета загиблого.

Копирайт изображения Reuters

"Вони подякували йому і пообіцяли бути хорошими хлопчиками", - розповів міністр.

Після 17-денного перебування у печері діти у лікарні. Вони все ще перебувають на антибіотиках. Їх планують виписати з лікарні у четвер.

Копирайт изображения AOT Bike Club Image caption Один з учасників рятувальної операції загинув

Їм не радять давати інтерв'ю ЗМІ, адже це може провокувати пост-травматичну реакцію.

Футбольну команду запрошували на фінал Чемпіонату світу з футболу, але вони не змогли поїхати через медичні причини.

Як рятували дітей?

Діти з футбольної команди "Дикі кабани" 11-16 років і їхній 25-річний тренер зникли у печерах Тхам Луанг Нанг Нон на півночі Таїланду ще 23 червня. Вони пішли туди на ексурсію, шлях назад їм відрізала вода. За попередньою інформацією, діти зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, який заблокував їм вихід.

Вони знайшли прихисток на уступі серед води за 4 км від входу до печери. Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються під час сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.

Лише через дев'ять днів їх знайшли британські дайвери. Після 17 днів у печерах дітей вивели. Це була дуже складна і небезпечна операція.

Всього над порятунком дітей працювала команда з 90 професійних дайверів - 40 тайських і 50 закордонних.

Дітей виводили з печер трьома партіями. Рятувальники проводили їх через вузькі проходи печер з замуленою водою і слизькими виступами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри знайдених дітей в Таїланді

Шлях до місця перебування дітей і назад був складним і небезпечним навіть для дуже досвідчених дайверів.

Дітей навчили користуватися обладнанням аквалангістів, але в них не було жодного досвіду занурення, тому операція була дуже ризикованою.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У рятувальній операції у Таїланді беруть участь дайвери з України.

Дорогою потрібно було занурюватись у воду, забиратися на підйоми, йти по коліна в мулі у масках для дихання.

Кожну дитину супроводжували по два дайвери, які несли на собі балони з киснем.

Копирайт изображения ВВС

Найскладніша ділянка розташована на середині дорозі. Це прохід - настільки вузький, що дайверам доводилось знімати балони з киснем і проштовхувати їх вперед.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За порятунок дітей молились люди у всьому світі. На фото школа в Індії

У таборі навколо печери працювали близько тисячі людей - вони готували їжу рятувальникам, чистили їхній одяг, прибирали, безкоштовно підвозили на автомобілях до печер.