Королівська родина показала фото з хрестин принца Луї

Копирайт изображения Matt Holyoak Image caption Принц Луї в руках у мами, герцогині Кембриджської

Британська королівська родина опублікувала офіційні фото з хрестин принца Луї, третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських. Церемонія відбулась 9 липня в Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу.

Автор всіх фото, зроблених одразу після хрещення, - відомий фотограф Метт Холіоук.

"Була дуже невимушена атмосфера, всі були в чудовому настрої, працювати було одне задоволення", - сказав пан Холіоук.

Копирайт изображения Matt Holyoak

Фотографії зробили у ранковій кімнаті і в саду Кларенс-хаус - офіційній резиденції королівської сім'ї.

На хрестинах сім'я герцога і герцогині Кембриджських вперше постала в повному складі - з трьома дітьми.

Луї дрімав, коли його принесли в каплицю для церемонії, яка тривала 40 хвилин.

Герцогиня, як повідомляється, сказала, що Луї поводився дуже спокійно.

"Сподіваюся, таким він і залишиться", - сказала вона жартома архієпископу Кентерберійському Джастіну Уелбі.

Копирайт изображения Matt Holyoak

На офіційних фото крім принца Луї, його брата принца Джорджа, сестри принцеси Шарлотти і батьків також можна побачити принца Гаррі та його дружину Меган, принца Чарльза і його дружину Камілу, а також сім'ю Міддлтон - батьків Кейт, брата Джеймса і сестру Піппу.

Копирайт изображения Matt Holyoak

Холіоук раніше був фотографом на церемонії, присвяченій 70-й річниці весілля королеви Єлизавети і принца Філіпа.

За його словами, він сподівається, що йому передати на фотографіях радість від церемонії.

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