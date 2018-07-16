Отруєння в центрі Львова: що відомо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фото кебабу, з архіву

На Львівщині до лікарень звернулися 25 людей, які, як підозрюють, отруїлись у львівському кафе "Tamash Kebab".

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За останніми даними, в лікарнях перебувають 23 людини. Ще дві, зокрема 17-річний підліток, - на амбулаторному лікуванні.

Людей ушпиталили з харчовою токсикоз-інфекцією і гострою кишковою інфекцією, додали в департаменті.

Там підкреслили, що вони харчувались в закладі громадського харчування "Tamash Kebab".

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Що кажуть лікарі?

Львівський обласний лабораторний центр повідомив, що стан хворих - "середньої тяжкості".

Ушпиталені скаржилися на "температуру до 40ºС, загальну слабість, нудоту, блювоту, часті проноси, болі у ділянці епігастрію", кажуть чиновники.

Як реагує поліція?

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння відвідувачів закладу, повідомили BBC News Україна у поліції Львова.

Заклад підозрюють у порушенні санітарних норм, поліція проводить досудове обслідування.

Спершу повідомляли, що шпиталізували дев'ять людей, пізніше таких випадків зафіксували 16.

Заклад розташований у центрі Львова, неподалік від Оперного театру.