Денісова просить обміняти українських рибалок на російських

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини попросила президента Петра Порошенка обміняти українських рибалок судна "ЯМК-0041" на російських з судна "НОРДа".

Людмила Денісова повідомила, що до неї звернулись родини членів екіпажу риболовецького судна "ЯМК-0041".

4 травня 2018 року це судно затримала прикордонна служба РФ. Рідні рибалок просять повернути їх до України.

Родичі повідомили омбудсмену, що на судні "ЯМК-0041" перебувають п'ять громадян України, яких примусово утримують в Криму.

В Росії порушили кримінальну справи щодо капітана судна за частиною 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (незаконний видобуток (вилов).

Капітана утримують у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу є свідками і не можуть виїхати з Криму, у них забрали паспорти, розповіла пані Денисова.

"Про цьому, відповідно до наявних у мене відомостей, стан здоров'я моряків вкрай незадовільний. На зазначених осіб здійснюється психологічний тиск та залякування з боку Федеральної служби безпеки РФ", - заявила Омбудсмен.

Саме тому вона звернулась до Петра Порошенка з проханням про обмін.

Омудсмен запропонувала обміняти українських рибалок на членів екіпажу російського судна "НОРД", яке затримала прикордонна служба України.

Російські моряки

"Норд" - сейнер (рибальське судно) було заарештоване 25 березня в Азовському морі у складі колони російських рибопромислових суден. Воно було під російськими прапором та зареєстроване у керченському рибоколгоспі імені Першого травня.

За даними медіа, екіпаж - десять людей - жителі Керчі, які отримали російські паспорти.

Херсонський суд арештував капітана судна Володимира Горбенка до кінця травня. Його звинувачують у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом, за що чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

У квітні дипломати з генконсульства Росії намагалися "під прикриттям свого імунітету" вивезти з України екіпаж арештованого кримського судна "Норд".

У 2014 році, після анексії Росією Криму, уряд України офіційно оголосив про закриття всіх морських портів і терміналів на півострові. Перебування суден під іноземними прапорами в кримській гавані є порушенням законів України і передбачає кримінальну відповідальність.