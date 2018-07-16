Януковича переслідували "озброєні бойовики" у Харкові і Донецьку - охоронець

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У лютому 2014 року під час подій на Майдані "озброєні бойовики" переслідували Віктора Януковича у Харкові та в Донецьку. Про це заявив колишній начальник охорони Януковича Костянтин Кобзар під час відеодопиту в суді Києва, де розглядають справу про держраду екс-президента.

Пан Кобзар зазначив, що після того, як 21 лютого 2014 року ввечері тодішній президент залишив "Межигір'я", небезпека його життю посилилася.

За його словами, в.о. президента Олександр Турчинов наказав заблокувати пересування Януковича літаками або гелікоптерами.

Кобзар додав, що після Донецька Янукович прийняв рішення їхати в Крим автомобілями. Однак, зазначив він, охорона президента отримала інформацію про те, що понад 100 людей, озброєних автоматами, вже чекали кортеж Януковича дорогою в Крим.

"Ми були добре підготовлені і озброєні, але чисельність бойовиків була більшою, і ми б протримались недовго. Зберегти життя Януковичу було малоймовірно. Тому я прийняв рішення звернутися до свого колеги із Росії. Але з ним не було зв'язку. Тоді я подзвонив людині з Федеральної служби охорони РФ і повідомив, що нас заблоковано, і що за деякий час ми вступимо в бій, але після цього нікого не лишиться. Я звернувся до нього за допомогою для переїзду в Крим", - зазначив екс-начальник охорони.

За словами Кобзаря, він домовився з представником ФСО РФ, була визначена точка поблизу дороги на Крим, в якій кортеж Януковича з охоронцями очікували гелікоптери.

Янукович і охоронці пересіли в ці гелікоптери і полетіли в Крим. Однак дорогою змушені зупинитись для дозаправки, після чого Януковича і охоронців пересадили в літак, який близько години перебував у повітрі, а потім зробив вимушені посадку через несправність повітряного судна.

Потім їм запропонували інший літак, яким вже доправили до Криму. Після цього Кобзар розповів, що в Криму він намагався зв'язатися з передовою групою Управління державної охорони України, яка виїхала в Крим напередодні, однак зв'язку з нею не було.

Далі, зазначив Кобзар, знову було прохання допомоги у росіян, які спочатку мали намір перевезти їх автомобілями на 9-ту державну дачу в Криму.

Після цього Кобзар зазначив, що йому стало відомо, що в Крим прибули Арсен Аваков і Валентин Наливайченко для того, щоб спіймати Януковича. Вони обшукали 9-у держдачу. За словами Кобзаря, це було ще до того, як Янукович прибув в Крим.

Інша версія

24 лютого 2014 року в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про відкриття справи щодо масових убивств на Майдані і про оголошення Януковича у розшук.

Пан Аваков тоді розповідав, що всю ніч шукав Януковича в Криму. Про втечу Януковича Аваков тоді розповідав наступне:

21 лютого в п'ятницю Віктор Янукович у супроводі глави АП Андрія Клюєва вилетів у Харків з наміром взяти участь у з'їзді депутатів Партії регіонів.

22 лютого в суботу Віктор Янукович, переночувавши в державній резиденції у Харкові, відмовився від участі у з'їзді, записав відеозвернення та вертольотами полетів до Донецька.

За даними пана Авакова, в аеропорту Донецька Віктор Янукович з охороною пересів на два приватні літаки типу "Фалькон" і намагався вилетіти з України. Проте прикордонна служба завадила йому. Після цього пан Янукович поїхав до державної резиденції у Донецьку, де провів кілька годин.

Пізно ввечері 23 лютого автомобілями без супроводу ДАІ кортеж Віктора Януковича вирушив до Криму. Там він зупинився в приватному санаторії. Дізнавшись про призначення в.о. президента Турчинова, а також про виліт до Криму нових керівників МВС та СБУ, Янукович покинув приватний санаторій у напрямку аеропорту Бельбек.

З Криму Янукович втік до Росії. У Москві і в Ростові-на-Дону він проводив прес-конференції. Точне місце його проживання в Росії невідоме.