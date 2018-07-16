У Парижі на честь футболістів перейменовують метро

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У Парижі тимчасово перейменували шість станцій метро на честь футболістів, які перемогли у чемпіонаті світу з футболу.

Франція готується вітати футболістів, які повертаються з перемогою з Москви.

У понеділок команда-переможець проїде у відкритому автобусі центральними вулицями Парижа.

Напередодні Франція перемогла Хорватію з рахунком 4:2 і вдруге виграла чемпіонат світу з футболу.

Фани святкували перемогу всю ніч, але в деяких містах свято супроводжувалось сутичками, поліція застосовувала сльозогіний газ. Арештували кількох людей.

Імені його

Паризька транспортна компанія RATP приєдналася до святкувань, вирішивши на кілька днів перейменувати ряд станцій напередодні святкового проїзду футболістів.

Перейменування зробили на основі гри слів, у більшості випадків зі збереженням колишньої назви. Так станцію, яка має назву "Victor Hugo" перейменують у станцію "Віктор Уго Льоріс", щоб віддячити капітану і воротарю збірної Уго Льорісу. Станцію Notre-Dame des Champs перетворили в Notre Didier Deschamps на честь головного тренера команди Дідьє Дешама.

На честь нього перейменовали і одну зі станцій метро на Єлисейських полях - "Сhamps-Elysees - Clemenceau", яка тепер називається "Deschamps Elysees - Clemenceau".

Станція "Avron" стала "Nous Avron Gagné", в перекладі: "Ми перемогли";

Charles de Gaulle - Etoile стала On a 2 Étoiles, що значить "У нас є дві зірки" - французи двічі перемагали на ЧС.

"Bercy" стала "Bercy les Bleus" - "Дякуємо, сині";

Музей Лувр привітав футболістів, переодягнувши знамениту кратину Мона Лізу у Twitter у форму футболістів.

Раніше станцію метро Southgate у Лондоні ( "Південні ворота") тимчасово перейменували в Gareth Southgate ( "Гарет Саутгейт") на честь головного тренера збірної Англії, яка зайняла четверте місце на чемпіонаті світу.