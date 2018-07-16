Трамп на зустрічі з Путіним: "Поговоримо про все"

Копирайт изображения Reuters

У Гельсінкі почалася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна.

На початку переговорів Трамп привітав Путіна з "найкращим" Чемпіонатом світу з футболу.

Також він окреслив деякі теми, про які поговорять.

За словами президента США, вони обговорять "все" - від торговельної до військової тематики.

"Ми (США та Росія - Ред.) не дуже добре співпрацювали... близько двох років", - сказав Дональд Трамп.

За його словами, відносини між США та Росією треба покращувати.

Президент Росії заявив, що настав час детально обговорити двосторонню співпрацю.

"Звичайно, зараз час детально поговорити про відносини між нашими країнами та про різні проблемні регіони у світі. Їх багато", - сказав російський президент.

Очікують, що лідери США та Росії обговорять двосторонню співпрацю та міжнародні питання. Зокрема, мова йде про Сирію, Україну, Іран та КНДР.

Копирайт изображения Reuters Image caption На зустрічі Трамп та Путін потисли руки

Різні протести

У Гельсінкі напередодні та в день переговорів проходять різні масові акції, у тому числі в підтримку України.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Акція українців у Гельсінкі проти дій Росії в Криму та на Донбасі

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Плакати із закликами до обох президентів розвісили у центрі столиці Фінляндії.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Такі плакати у місті розвісили напередодні зустрічі Трампа з Путіним

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption А це - акція в підтримку прав жінок у США, 16 липня 2018 рік

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Свою акцію проводять і прихильники Трампа.

"Погані" стосунки

Напередодні зустрічі американський президент повідомив, що стосунки з Росією ще "ніколи не були таким поганими".

Пізніше цей пост Трампа ретвітнуло МЗС Росії з підписом: "Ми згодні".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 липня 2018 р.

Також президент США заявив, що має низькі очікування від цих переговорів.

"Я їду з низькими очікуваннями. В мене немає високих очікувань", - сказав Дональд Трамп.

Зустріч почалася із запізненням, оскільки президент Росії прилетів пізніше запланованого.

Переговори Трампа з Путіним проходять після бурхливого європейського туру, в ході якого американський президент розкритикував союзників США за торгівлю та військові витрати.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.