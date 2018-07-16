Трамп і Путін заявили, що віднині стосунки США-Росія зміняться

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Дональд Трамп і Володимир Путін заявили, що домовились працювати над покращенням двосторонніх відносин.

Після переговорів у Гельсінкі, які тривали понад чотири години, лідери двох країн вийшли на прес-конференцію.

На зустрічі з журналістами вони заявили, що віднині стосунки між Росією та США мають змінитися.

"Наші відносини ніколи не були гіршими, ніж ті, що зараз. Але це змінилося приблизно чотири години тому, і я в це справді вірю", - сказав Трамп.

Трамп повідомив, що обговорили ряд питань, зокрема радикальний ісламізм, ситуацію в Сирії та втручання в американські вибори.

Президент США вважає, що зустріч у Гельсінкі - це тільки початок тривалого процесу відновлення двосторонніх відносин.

"Ми бажаємо дружби, співпраці та миру", - сказав Трамп.

Своєю чергою президент Росії Володимир Путін сказав, що "двосторонні відносини переживають складний період", і тому треба почати їх "оздоровлення".

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В ході переговорів російський президент побачив спільне бажання покращити стосунки і назвав зустріч "першим кроком" на цьому шляху.

"Пора розморожувати російсько-американські зв'язки. Ми добре поговорили з президентом Трампом, стали краще розуміти один одного, і я Дональду вдячний за це", - сказав Володимир Путін.

За його словами, Росія передала США документ з пропозиціями щодо контролю над озброєнням.

Він запевнив Трампа, що Росія ніколи не втручалася у вибори в інших країнах.

Україну згадав лише в контексті виконання Мінських угод.

"При обговоренні внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливості реалізації Мінських угод. США могли б більш рішуче наполягати на цьому і налаштовувати на це українське керівництво", - сказав він.

А відповідаючи на питання про анексію Криму, сказав, що позиція США в цьому питанні відома - Вашингтон вважає такі дії Росії незаконними. У Росії ж інша точка зору.

На прес-конференції Володимир Путін, відповідаючи на питання щодо анексії Криму сказав, що президент США вважає такі дії Росії незаконними. "Для нас, для РФ, це питання закрите", - підсумував російський президент.

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