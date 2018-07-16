Зустріч Трампа й Путіна: що казали і не казали про Україну

Копирайт изображения Reuters Image caption Путін передав Трампу футбольний м'яч на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі в Гельсінкі

Дональд Трамп і Володимир Путін провели в Гельсінкі зустріч, за якою спостерігав увесь світ.

На прес-конференції після переговорів вони повідомили, що домовилися працювати над покращенням стосунків між країнами.

Президенти повідомили, що обговорили тероризм, Сирію, Корейський півострів і втручання в американські вибори.

За словами Путіна, говорили й про Мінські домовленості.

Проте Дональд Трамп під час виступу за результатами переговорів жодного слова про Україну так і не сказав.

Про Крим і Донбас

У кінці свого вступного слова на прес-конференції Путін сказав: "При обговоренні внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливості реалізації Мінських угод. США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати на це українське керівництво".

А відповідаючи на запитання журналістів про анексію Криму, російський президент заявив, що позиція США в цьому питанні відома - Вашингтон вважає такі дії Росії незаконними. У Росії ж інша точка зору.

"Для нас, для РФ, це питання закрите", - підсумував російський президент.

Трамп на прес-конференції не коментував події в Україні.

Копирайт изображения Ronald Grant

Про газ

Згадав Володимир Путін про Україну, відповідаючи на запитання про газ.

За його словами, Росія готова продовжити контракт з Україною на транзит російського газу, якщо Стокгольмський арбітраж врегулює суперечку між "Газпромом" та "Нафтогазом".

"Що стосується "Північного потоку-2". Пане президент висловлює стурбованість у зв'язку з можливим зникненням транзиту через Україну", - сказав Путін.

"Я запевнив пана президента, що Росія готова зберегти цей транзит. Навіть більше - ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, якщо буде врегульовано спір між господарськими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі", - додав Путін.

"Північний потік" - це газогін у Європу, який Росія будує в обхід України і загрожує останній втратами прибутків від транзиту газу.

Своєю чергою Дональд Трамп, коментуючи будівництво цього газопроводу, сказав, що обговорював цю тему "в доволі жорстких тонах" з Ангелою Меркель.

"Я не впевнений, що це в найкращих інтересах Німеччини, але це їхнє рішення", - сказав Трамп.

Різні протести

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Акція українців у Гельсінкі проти дій Росії в Криму та на Донбасі

У Гельсінкі напередодні та в день переговорів проходили різні акції, зокрема на підтримку України.

Плакати із закликами до обох президентів розвісили в центрі столиці Фінляндії.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.