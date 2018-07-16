Зустріч Трампа й Путіна: що казали і не казали про Україну
Дональд Трамп і Володимир Путін провели в Гельсінкі зустріч, за якою спостерігав увесь світ.
На прес-конференції після переговорів вони повідомили, що домовилися працювати над покращенням стосунків між країнами.
Президенти повідомили, що обговорили тероризм, Сирію, Корейський півострів і втручання в американські вибори.
За словами Путіна, говорили й про Мінські домовленості.
Проте Дональд Трамп під час виступу за результатами переговорів жодного слова про Україну так і не сказав.
Про Крим і Донбас
У кінці свого вступного слова на прес-конференції Путін сказав: "При обговоренні внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливості реалізації Мінських угод. США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати на це українське керівництво".
А відповідаючи на запитання журналістів про анексію Криму, російський президент заявив, що позиція США в цьому питанні відома - Вашингтон вважає такі дії Росії незаконними. У Росії ж інша точка зору.
"Для нас, для РФ, це питання закрите", - підсумував російський президент.
Трамп на прес-конференції не коментував події в Україні.
Про газ
Згадав Володимир Путін про Україну, відповідаючи на запитання про газ.
За його словами, Росія готова продовжити контракт з Україною на транзит російського газу, якщо Стокгольмський арбітраж врегулює суперечку між "Газпромом" та "Нафтогазом".
"Що стосується "Північного потоку-2". Пане президент висловлює стурбованість у зв'язку з можливим зникненням транзиту через Україну", - сказав Путін.
"Я запевнив пана президента, що Росія готова зберегти цей транзит. Навіть більше - ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, якщо буде врегульовано спір між господарськими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі", - додав Путін.
"Північний потік" - це газогін у Європу, який Росія будує в обхід України і загрожує останній втратами прибутків від транзиту газу.
Своєю чергою Дональд Трамп, коментуючи будівництво цього газопроводу, сказав, що обговорював цю тему "в доволі жорстких тонах" з Ангелою Меркель.
"Я не впевнений, що це в найкращих інтересах Німеччини, але це їхнє рішення", - сказав Трамп.
Різні протести
У Гельсінкі напередодні та в день переговорів проходили різні акції, зокрема на підтримку України.
Плакати із закликами до обох президентів розвісили в центрі столиці Фінляндії.
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