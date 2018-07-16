Кривава помста: чому натовп убив сотні крокодилів в Індонезії

Копирайт изображения Reuters Image caption Селяни вбивали як дорослих тварин, так і зовсім малих

Натовп селян убив близько 300 крокодилів у резервації для тварин в індонезійській провінції Західне Папуа.

Масова різанина тварин стала відповіддю на загибель місцевого жителя, якого, як вважають селяни, вбили крокодили.

Чиновники та поліція заявляють, що їм не вдалося зупинити знищення тварин і тепер вони збираються висунути звинувачення тим, хто брав у ньому участь.

Вбивство крокодилів, які перебувають у Індонезії під охороною, є злочином, який карається штрафом або ув'язненням.

Місцевий мешканець загинув під час збирання овочів на ділянці крокодилової ферми, де спаровуються крокодили.

"Співробітник почув, як хтось волає про допомогу, швидко побіг туди і побачив крокодила, який напав на когось", - заявив глава Індонезійського агентства збереження природних ресурсів у Західному Папуа.

Після поховання в суботу сотні розгніваних місцевих жителів озброїлися ножами, молотами, лопатами і кілками та пішли вбивати крокодилів.

Чиновники повідомили, що спочатку натовп розгромив офіс ферми, яка розводить крокодилів, а потім убив 292 крокодилів різного віку в резервації.

Ферма працювала за ліцензією, яка дозволяла розведення гребенястих та новогвінейських крокодилів, що є захищеними видами.

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