Копирайт изображения FACEBOOK/ MARIA BUTINA

У Вашингтоні затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Її звинувачують у незаконній діяльності як агента російського уряду з метою проникнення в американські політичні групи.

Сама Бутіна через свого адвоката заявила, що нещодавно отримала ступінь магістра в одному з американських університетів і не є агентом якогось уряду.

Як стверджує міністерство юстиції США, Бутіна ймовірно як мінімум з 2015 року по лютий 2017 року працювала на високопосадовця з російського уряду, який згодом став одним з керівників російського центробанку.

Прізвище чиновника американське міністерство не повідомляє, але відзначає, що в квітні 2018 року щодо нього застосували санкції США. У Росії Марія Бутіна відома як помічниця сенатора Олександра Торшина, який потрапив у квітні до американського санкційного списку, а також як член правління громадської організації "Право на зброю".

В чому її звинувачують

Росіянку затримали в неділю, слухання про її арешт призначені на середу.

За версією ФБР, Марія Бутіна намагалася працювати в США як агент впливу Росії.

Зокрема, вона розвивала відносини з громадянами США та організаціями, що мають вплив на американську політику з метою просування інтересів Росії.

Мова йде про спроби встановити зв'язки з представниками Республіканської партії та найбільшої організації захисників права на вільне володіння зброєю - Національної Стрілецької Асоціації (National Rifle Association), членом якої є російський сенатор Торшин.

Повідомляється, що затримана намагалася "створити" зворотний канал "спілкування для представників уряду Росії". Про результати діяльності вона повідомляла російському чиновнику через прямі повідомлення у Twitter.

В одному з повідомлень російський чиновник написав у відповідь: "Ваша політична зірка зійшла на небосхилі. Тепер важливо піднятися до зеніту, а не згоріти (впасти) передчасно".

Як випливає з матеріалів справи, Марія Бутіна не повідомила владу США про те, що лобіює російські інтереси, хоча американський закон вимагає, аби лобісти офіційно реєструвалися.

Позиція захисту

Адвокат Бутіної вже зробив офіційну заяву у цій справі.

"Марія Бутіна не є агентом Російської Федерації", - йдеться в ній.

Копирайт изображения MARIA BUTINA/FACEBOOK

Адвокат наголошує, що Бутіна отримала ступінь магістра в Американському університеті у Вашингтоні за фахом міжнародні відносини, що у неї є право на роботу в США, і що вона хоче займатися бізнесом.

Він також підкреслює, що затримана вже давала свідчення в сенаті США, і добровільно надала сенаторам тисячі документів. Вона також пропонувала зустрітися з представниками спецпрокурора Роберта Мюллера, але ті, за словами адвоката, не проявили інтересу до цього.

За словами захисника, пані Бутіна кілька разів зустрічалася з американськими та російськими чиновниками на публічних заходах, але немає жодних ознак її намагання вплинути на американську політику.

Про затримання оголосили через кілька годин після саміту між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом в Гельсінкі.

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