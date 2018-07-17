У США шквал критики через заяви Трампа на зустрічі Путіним
У США посипалася критика на адресу президента Дональда Трампа через його зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.
Вона стосується заяви американського президента, в якій він став на захист Росії у справі про втручання у вибори 2016 року.
Таким чином, Дональд Трамп виступив проти американських спецслужб.
І демократи, і республіканці розгнівані через такі дії президента та називають їх ганебними.
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Що сказав Трамп?
На прес-конференції після зустрічі журналісти поставили питання про втручання Росії в американські вибори.
"Президент Путін сказав, що Росія цього не робила. Я не бачу причин не вірити йому", - сказав Трамп.
Також він звинуватив попередню адміністрацію США в погіршенні відносин з Росією.
Американські спецслужби заявили, що Росія намагалася вплинути на результати виборів в США через кібер-атаки та фейкові новини у соцмережах.
Пізніше він написав у Twitter, що "має велику довіру до людей у розвідці".
Яка була реакція в США?
Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що "Росія не є нашим союзником".
"Немає моральної еквівалентності між США та Росією, яка залишається ворожою до наших основних цінностей та ідеалів", - вважає він.
Також республіканець висловив упевненість в тому, що Росія таки втрутилася у вибори в 2016 році.
А сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав виступ Трампа після зустрічі з Путіним ганебним.
"Жоден попередній президент ніколи так не принижувався перед тираном", - сказав він.
Їхній соратник Ліндсі Грем, який є членом комітету з питань збройних сил, вважає, що це - "втрачена нагода... притиснути Росію за втручання у 2016 році".
Обурені такими діями Трампа і демократи.
Представник Демократичної партії Чак Шумер опублікував серію твітів, в яких розкритикував президента та заявив, що він посилив супротивників, а також послабив США та їх союзників.
Відреагували на заяви Дональда Трампа і в американській розвідці.
Директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив заяву про те, що розвідструктури встановили "постійні, всеосяжні спроби Росії підірвати американську демократію".
А колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що прес-конференція Трампа "була ні чим іншим, як зрадою".
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