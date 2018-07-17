У США шквал критики через заяви Трампа на зустрічі Путіним

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У США посипалася критика на адресу президента Дональда Трампа через його зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Вона стосується заяви американського президента, в якій він став на захист Росії у справі про втручання у вибори 2016 року.

Таким чином, Дональд Трамп виступив проти американських спецслужб.

І демократи, і республіканці розгнівані через такі дії президента та називають їх ганебними.

Що сказав Трамп?

На прес-конференції після зустрічі журналісти поставили питання про втручання Росії в американські вибори.

"Президент Путін сказав, що Росія цього не робила. Я не бачу причин не вірити йому", - сказав Трамп.

Також він звинуватив попередню адміністрацію США в погіршенні відносин з Росією.

Американські спецслужби заявили, що Росія намагалася вплинути на результати виборів в США через кібер-атаки та фейкові новини у соцмережах.

Пізніше він написав у Twitter, що "має велику довіру до людей у розвідці".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 липня 2018 р.

Яка була реакція в США?

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що "Росія не є нашим союзником".

"Немає моральної еквівалентності між США та Росією, яка залишається ворожою до наших основних цінностей та ідеалів", - вважає він.

Також республіканець висловив упевненість в тому, що Росія таки втрутилася у вибори в 2016 році.

А сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав виступ Трампа після зустрічі з Путіним ганебним.

"Жоден попередній президент ніколи так не принижувався перед тираном", - сказав він.

Їхній соратник Ліндсі Грем, який є членом комітету з питань збройних сил, вважає, що це - "втрачена нагода... притиснути Росію за втручання у 2016 році".

Обурені такими діями Трампа і демократи.

Представник Демократичної партії Чак Шумер опублікував серію твітів, в яких розкритикував президента та заявив, що він посилив супротивників, а також послабив США та їх союзників.

Відреагували на заяви Дональда Трампа і в американській розвідці.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив заяву про те, що розвідструктури встановили "постійні, всеосяжні спроби Росії підірвати американську демократію".

А колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що прес-конференція Трампа "була ні чим іншим, як зрадою".

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