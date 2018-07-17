Чи варто дозволити змінювати людські ембріони?

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Чи повинні ми отримати право змінювати людську ДНК у майбутньому?

Британська організація Nuffield Council of Bioethics провела дослідження етичних питань, пов'язаних з генетичною зміною людського ембріона. Вона дійшла висновку, що "немає жодної причини, щоб не рухатися в цьому напрямку".

Але ще до законодавчого врегулювання цього необхідно вжити певних заходів.

Такі висновки містить доповідь організації, яка закликає до подальших досліджень медичних і соціальних аспектів цього процесу.

Про що доповідь?

Професор Карен Юнг з Бірмінгемського університету (Велика Британія), яка досліджує цю тему, зазначила: "Наслідки для суспільства є широкомасштабними, відчутними та довгостроковими".

Сьогодні законодавство Великої Британії забороняє зміну геному в ембріонах, але це дозволяється робити в деяких дослідженнях.

Вчені можуть змінювати гени у бракованих ДНК ембріонів, якщо їх після цього відразу знищать.

Зміну геному можуть у майбутньому використовувати для лікування спадкових хвороб.

Але це питання викликало суперечки, адже це може відкрити двері для проектування немовлят.

Доктор Девід Кінг, директор компанії Human Genetics Alert, сказав: "Це абсолютна ганьба".

"У нас вже тридцять років діє міжнародна заборона на євгенічну генетичну інженерію. Але ця група вчених вважає, що краще знає, хоча від цього немає абсолютно ніякої медичної користі".

За його словами, у доповіді автори не наважуються сказати "ні" проектуванню дітей.

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Незалежне опитування Nuffield Council показує, що будь-яке відкриття має керуватися двома основними принципами:

добробут майбутньої людини

добробут суспільства

Організація вважає, що редагування спадкового геному "не повинне призвести до зростання шкоди, дискримінації чи розколу в суспільстві".

Керівник Nuffield Council Х'ю Вітталл заявив, що необхідно розглянути питання про те, у яких випадках можна дозволити таке генетичне редагування.

Організація закликала провести широку та всеосяжну громадську дискусію із залученням якомога більшої кількості голосів.

Як це працює?

Метод редагування геному CRISPR відкрили у 2012 році. Його можна використовувати для внесення змін до ДНК.

CRISPR сканує геноми, шукаючи потрібне місце, а потім використовує білок Cas9 як молекулярні ножиці для проникнення через ДНК.

Вчені використовували цей метод у лабораторії для виявлення дефектних ДНК в клітинах, які викликають захворювання.

Експерти виявили, що хоч цей метод і є ефективним, проте він може вирізати забагато ДНК.

Тобто теоретично, можуть зазнати змін інші важливі гени, а це може викликати захворювання на рак.

У найближчому майбутньому можна буде змінювати ДНК ембріонів, які мають ген хвороби Гантінгтона або кістозний фіброз.

Проте найбільш суперечливим у цьому питанні є аспект, який стосується можливості внесення змін у зародку, - редагування ДНК, які передаються поколіннями.

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Організація Nuffield Council рекомендує проводити подальші дослідження "для встановлення стандартів клінічної безпеки" цього методу.

Інше дослідження, проведене вченими британського інституту Wellcome Sanger Institute, показує, що редагування генів методом CRISPR/Cas9 може призвести до більшого генетичного ураження клітин, ніж вважали раніше.

Тому вчені інституту порадили колегам з вивчення генетики бути обережними.

Як повідомили журналістам у понеділок члени робочої групи Nuffield Council, вони певні, що треба пройти ще певний шлях у вивченні цих процесів. І він може тривати 20 років, перш ніж редагування генів стане можливою опцією.

"Важливо підкреслити, що все ще існує велика невизначеність щодо того, що редагування геному може досягти успіху", - сказала професор Юнг.

Навіть у випадку легалізації цього методу, науковці Nuffield Council рекомендують редагувати геном лише в конкретному випадку та під суворим регулюванням та моніторингом.

"Нічого не відбудеться за одну ніч", - сказав керівник організації пан Віталл.

"Цей звіт не є завершенням. Він трансформується у постійні міжнародні дискусії".

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