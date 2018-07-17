Чотири роки по загибелі MH17: що відомо про роль Росії?

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До четвертих роковин трагедії рейсу MH17, у якій загинуло 298 людей, країни Великої сімки та Євросоюз закликали Росію визнати роль своїх військових у ній.

Хоча слідство все ще триває, воно вже дійшло висновку про "російський слід" у трагедії.

Сама Росія неодноразово заперечувала свою причетність до загибелі літака.

Що вже встановили офіційні слідчі та незалежні розслідувачі?

Росію просять відповісти

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15 липня, напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на сайті уряду Канади, що зараз головує у G7, з'явилося звернення до Росії щодо катастрофи малайзійського "Боїнга" на Донбасі у 2014 році.

У ньому всі члени Великої сімки - об'єднання, з якого навесні 2014 виключили РФ - закликали Москву офіційно відповісти на всі питання про трагедію та причетність до неї російських військових.

"Висновки Групи слідчих (JIT, міжнародне об'єднання слідчих з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України, яке розслідує катастрофу. - Ред.) щодо ролі Росії у збитті MH17 переконливі, суттєві та дуже тривожні… Ми підтримуємо заклики Австралії та Нідерландів до Росії, щоб вона відповіла за свою роль у цьому інциденті та повністю сприяла процесу пошуку правди і справедливості для жертв MH17 та їхніх рідних", - йдеться у заяві.

У G7 додали, що люди, які керували та стріляли з російського зенітного ракетного комплексу "Бук" мають відповісти за це перед міжнародним правом.

"Саме Росія має понести відповідальність за цей теракт", - написав у день роковин трагедії президент України Петро Порошенко.

Цього ж дня Австралія висловила надію на те, що Росія все ж піде на діалог щодо розслідування.

Саме розслідування триває й поступово оприлюднює свої висновки.

Першими його результатами були висновки про те, що літак збили ракетою з російської установки "Бук", яка належала одному з підрозділів російської армії.

Курська бригада

У травні JIT оприлюднила офіційний висновок про те, що "Бук", з якого збили "Боїнг", належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії.

Представник слідчої групи розповів, що установку "Бук" вдалося ідентифікувати завдяки низці її унікальних рис, які відслідкували по фото- та відеоматеріалам, зокрема й з соцмереж очевидців.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Одне з фото "Бука" вже на території України

"Ці характеристики фактично є свого роду відбитками пальців ракетної установки", - пояснив глава центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

"Усі машини в конвої, що супроводжував ракетну систему, належали російським збройним силам", - додав він.

Слідчі також вважають, що у 53-й бригаді знали про "операцію", в якій використовували "Бук".

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак тоді ж заявив, що Україна "повністю підтримує висновки міжнародної слідчої групи".

У слідчих є список з кількох десятків людей, яких підозрюють у тому, що саме вони були причетними до транспортування "Буку" з Росії на Донбас та запуску ракети з нього.

Утім, офіційно їхні імена поки що не озвучувалися.

Ім'я

Копирайт изображения bellingcat.com Image caption "Андрій Іванович" або "Оріон", він же Олег Володимирович Іванніков. У Billingcat вважають, що саме він доправляв "Бук" до України

Водночас ім'я одного з підозрюваних озвучила незалежна група розслідувачів Bellingcat.

Вони стверджують, що змогли "з дуже великою імовірністю" ідентифікували офіцера ГРУ Росії Олега Іваннікова.

За даними Bellingcat, він мав прізвиська "Андрій Іванович" і "Оріон", й брав участь у перевезенні установки "Бук" із Росії до України і назад.

Автори розслідування твердять, що він є чинним співробітником російського Головного розвідувального управління РФ.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Як слідчі ідентифікують "Бук"

Слідчі вважають, що у 2014 і 2015 роках він координував дії проросійських сепаратистів у Луганській області, а також бійців приватної військової компанії, відомої як "група Вагнера".

Саме ці функції він виконував і в липні 2014 року, коли було збито літак МН17.

У групи є й інші підозрювані, зокрема "російський генерал" з позивним "Дельфін".

Ще у 2015 році Bellingcat, спираючись на фото, відеозаписи, супутникові знімки та інші дані, заявляли, що "Бук" із якого збили пасажирський лайнер, привезли із Росії і одразу ж після цього забрали назад.

Пізніше Bellingcat у кількох доповідях уточнили, що "Бук" належав саме курській бригаді російських ПВО.

Заперечення Росії

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Путін: нас ніхто не хоче слухати

Росія послідовно заперечує свою причетність до загибелі літака.

Ще у 2014 році російські медіа озвучували різні версії причин трагедії, у яких відповідальність покладали на українську армію.

Міністерство оборони Росії і виробник ракет для "Бука" концерн "Алмаз-Антей" доводили, що ракету випустили з території, яка на той момент перебувала під контролем української армії.

Водночас Слідчий комітет Росії, який відкрив карну справу за фактом загибелі малайзійського "Боїнга", заявляв, що розглядає як пріоритетну, версію про те, що лайнер було збито літаком Су-25 ВПС України.

Різні експерти доводили, що це є неможливим, адже Су-25 не літає на такій висоті і не має ракет, здатних збити лайнер на висоті 10 км.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моделювання моменту влучання ракети "Бука" в літак

В інтерв'ю австрійському телеканалу ORF на початку літа Володимир Путін вкотре відкинув всі звинувачення щодо ролі Росії.

За його словами, зброю радянського і російського виробництва використовують всі сторони конфлікту на Донбасі.

"Російських експертів не допускають до розслідування, наші аргументи до уваги не беруть, нас ніхто в цій комісії слухати не хоче", - аргументував президент РФ.

"У той же час українська сторона, яка є зацікавленою в результатах цього розслідування, допущена до цього розслідування. А вона несе відповідальність щонайменше за те, що, порушуючи міжнародні правила ІКАО, не заборонила політ цивільних повітряних суден в зоні конфлікту...", - озвучив свої звинувачення Володимир Путін.

Жертви

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Літак Boeing 777 рейсу МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура був збитий 17 липня 2014 року у районі міста Торез на Донеччині.

На його борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Більшість - 196 осіб - були громадянами Нідерландів. Окрім того, серед загиблих були громадяни Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Індонезії, Ірландії, Ізраїля, Італії, Малайзії, Нової Зеландії, Філіппін, Румунії, ПАР, В'єтнаму, Великої Британії та США,

У списку жертв - 80 дітей, троє з яких були немовлятами.

Катастрофа МН17 за кількістю жертв увійшла до десятки найбільших авіакатастроф у цивільній авіації та стала найбільшою після терактів 2001 у США.