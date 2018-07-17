Шабуніна облили зеленкою під час акції під САП

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Активіста Віталія Шабуніна облили зеленкою під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

У вівторок там проходить кілька акцій, на які, за даними ЗМІ, прийшли кілька сотень людей.

Одна з акцій була організована Центром протидії корупції, який очолює пан Шабунін, та Автомайданом із вимогою відставки керівника САП Назара Холодницького.

Ще до початку пана Шабуніна невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Після чого він вирушив до лікарні, бо зеленка потрапила в очі.

Учасники іншої акції тримали плакати з вимогою припинити тиск на Холодницького.

Також біля САП перебували прихильники Соціалістичної партії на чолі з Іллєю Ківою.

На його обличчя також потрапила зеленка, бо він на момент нападу перебував біля Шабуніна, передає УНІАН.

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Будівлю САП охороняють силовики.

Між учасниками різних акцій час від часу спалахують словесні перепалки.

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