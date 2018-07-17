Нацбанк показав нову 20-гривневу купюру

Копирайт изображения НБУ

Національний банк України презентував оновлену банкноту номіналом 20 гривень - зразка 2018 року.

На ній залишилося зображення письменника Івана Франка і Львівського оперного театру.

Але купюра має оновлений дизайн і удосконалену систему захисту.

Водночас - дизайн дуже нагадує пам'ятні банкноти, випущені обмеженим тиражем до 160-річчя від дня народження Франка - у серпні 2016 року.

Нову банкноту введуть в обіг 25 вересня.

Обмінювати старі двадцятки на нові не потрібно - вони ходитимуть паралельно.

Оновленими банкнотами Нацбанк поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені 20 гривень зразка 2003 року.

Це перша банкнота, яка має підпис нового голови Нацбанку Якова Смолія.

Раніше в обіг ввели оновлені банкноти у 100 та 500 гривень

Копирайт изображения UNIAN Image caption Отакі банкноти ходять в Україні з березня 2015 року

Копирайт изображения UNIAN Image caption А такі - з квітня 2016 року

Нові монети

Від 1 липня в Україні припинили карбувати монети в 1, 2, 5 та 25 копійок.

А також почали заокруглювати загальну суму покупок у чеку, якщо покупець платить готівкою, - до суми, кратної 10 копійкам.

У НБУ кажуть, що були змушені відмовитися від дрібних монет, бо вони втратили купівельну спроможність, а собівартість виготовлення перевищує їх номінальну вартість.

За словами чиновників, якщо порівняти з 1996 роком, коли запровадили гривню, купівельна спроможність 1 гривні зменшилася до 7 копійок.

Серед інших новвовведень - те, що банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень замінюють монетами.

Наприкінці квітня дві з цих монет - в 1 і 2 гривні - вже увійшли в обіг.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

За словами пана Смолія, впродовж двох-трьох років із обігу зникне майже половина загальної кількості монет - це близько 1 млрд монет дрібних номіналів.

Тож середня кількість монет, що припадають на одного українця, зменшиться удвічі.

Водночас і банкнот в обігу стане менше - приблизно на 40%.

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