Копирайт изображения ITV Image caption Серіал "Абатство Даунтон" зображає перипетії членів родини Кроулі та їхньої прислуги

Фани "Абатства Даунтон" можуть зітхнути з полегшенням: продюсери підтвердили, що за мотивами серіалу знімуть фільм.

Актори, які виконували головні ролі в серіалі, почнуть працювати над стрічкою вже цього літа.

Сценарій написав автор серіалу Джуліан Феллоуз. Він також буде одним із продюсерів.

Історична драма, яка облетіла весь світ, мала шість сезонів і закінчилася в 2015 році.

Режисером фільму буде Браян Персіваль, який працював над фільмами "Книжкова злодійка" та пілотом "Абатства Даунтон".

Серіал "Абатство Даунтон" зображає перипетії членів родини Кроулі та їхньої прислуги. Вони живуть в едвардіанському маєтку на початку ХХ століття.

Копирайт изображения ITV Image caption Актори серіалу

Серед виконавців головних ролей - Меггі Сміт і Г'ю Бонневіль.

Серіал отримав три "Золотих глобуси" і 15 премій "Еммі".

Копирайт изображения ITV Image caption Серед акторів - Мішель Докері та Меггі Сміт

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