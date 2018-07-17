Європейський суд засудив Росію одразу по двох гучних справах

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Європейський суд з прав людини виніс рішення по скаргах проти Росії щодо порушення прав людини під час переслідування активісток Pussy Riot та під час розслідування вбивства відомої журналістки Анни Політковської.

Зокрема, суд визнав, що Росія порушила чотири статті Європейської конвенції з прав людини під час затримання та судового переслідування трьох активісток Pussy Riot.

Він зобов'язав Росію виплатити Марії Альохіній та Надії Толоконніковій компенсацію в розмірі 16 тис. євро, а їхній колезі Катерині Самуцевіч - 5 тис. євро.

Крім того, Росія має покрити судові витрати в розмірі 11,8 тис. євро.

Щодо скарги по Анні Політковській, суд став на бік сім'ї вбитої журналістки, присудивши її родичам компенсацію за моральні збитки у розмірі 20 тис. євро.

Чим завинила Росія Pussy Riot?

Активістки феміністського панк-гурту Pussy Riot прославилися, коли в березні 2012 року влаштували акцію в храмі Христа Спасителя у Москві.

Там вони виконали панк-молебень "Богородице, Путіна прожени". В результаті Альохіну і Толоконнікову суд засудив до двох років позбавлення волі за хуліганство. Самуцевіч отримала два роки ув'язнення умовно.

Після розгляду скарги ЄСПЛ визнав, що під час розгляду справи в залі суду Росія вдалася до нелюдського та принизливого поводження - активісток тримали в скляному боксі в оточенні поліції та собак, попри те, що не було жодних доказів небезпечної поведінки підсудних.

Також було порушено право на свободу і безпеку, оскільки протягом розгляду справи активісток утримували під вартою, право на справедливий суд та право на свободу вираження поглядів.

"Суд визнає, що реагування на порушення правил поведінки в місці релігійного богослужіння може бути виправданим. Втім, суд вважає, що засудження до позбавлення волі лише за те, що вони носили яскравий одяг, розмахували руками та ногами і використовували різкі формулювання, не аналізуючи тексти їхніх пісень або контекст їхнього виконання, було винятково суворим", - йдеться в заяві суду.

Справа Політковської

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Російську журналістку та правозахисницю Анну Політковську, яка багато писала про корупцію в Росії та війну в Чечні, застрелили в ліфті її будинку в жовтні 2006 року. Слідство тривало майже десять років.

Вирок по групі чоловіків, причетних до вбивства, російський суд виніс лише в 2014 році.

Родичі Політковської - мати, сестра та діти вбитої - заявили в ЄСПЛ про порушення права на життя.

Європейський суд постановив, що владі "не вдалося вжити належних слідчих заходів, щоб знайти особу чи осіб, які замовили вбивство".

На думку суду, держава сконцентрувалася на одній версії, ігноруючи інші, в тому числі ті, які висували родичі Політковської.

"Держава не виконала своїх зобов'язань, відповідно до конвенції, щоб провести ефективне розслідування, а тривалість провадження була надто довгою", - йдеться в заяві суду.