На Гаваях "вулканічна бомба" травмувала 23 туристів

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На Гаваях виверження вулкану Кілауеа пошкодило екскурсійний катер, в результаті чого постраждали 23 людини.

За інформацією місцевих чиновників, через вибух у повітря розлетілися уламки порід і пробили дах туристичного судна.

Один пасажир поламав ногу, інші отримали опіки.

Влада розслідує ситуацію.

Вулканічний вибух пошкодив дах екскурсійного судна, яке доставило туристів спостерігати за виверженням.

Представник місцевого пожежного відділу Дарвін Окінака сказав Reuters, що судно повернулося до порту власними силами, трьох постраждалих забрала швидка.

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Влада заявила, що оператором є компанія Lava Ocean Tours, яка бере близько 250 доларів за можливість побачити потоки лави в море.

Вілл Браян, який перебував на судні разом зі своєю дівчиною Ерін, розповів про той момент, коли судно зазнало ушкоджень.

"Як тільки ти це бачиш, в тебе не лишається часу для переміщення, а найгірше - що ти на маленькому судні", - сказав він ВВС.

"Отже, тебе засипає лавою, і тобі нема куди йти. Ти маєш лише 20 футів (6 метрів), і кожен намагається сховатися в одному місці. Це справді дуже страшно".

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За його словами, за деякий час на судні почався хаос, капітан намагався всіх заспокоїти.

"Обличчя Ерін було вкрите сажею, а моя спина була гарячою. Це було так страшно", - додав Вілл.

Деякі пасажири повідомили Департаменту земельних та природних ресурсів Гаваїв, що судно перебувало поза межами зони безпеки, яку встановила берегова охорона.

Кілауеа є одним із найактивніших вулканів у світі, його виверження знищило сотні будинків і змусило евакуювати тисячі людей.

Минулого тижня вчені з Геологічної служби США заявили, що потік лави створив новий маленький острів у морі.

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