Модель погодувала немовля грудьми на подіумі

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Модель Мара Мартін вийшла на подіум, годуючи дитину грудьми. Це сталося на модному показі купальників Sports Illustrated в Маямі, США.

Крокуючи подіумом, пані Мартін тримала в руках свою п'ятимісячну доньку Арію. Мара була в золотавому купальнику на одній бретельці, на Арії ж були звуконепроникні навушники й підгузник. Судячи з реакції публіки, відвідувачам показу вчинок пані Мартін сподобався.

"Не можу повірити! Я потрапила в заголовки зі своєю дочкою через те, що роблю кожен день", - написала вона у себе в Instagram.

У соцмережах думки розділилися: одні хвалили модель за її вчинок, інші ж звинувачували у бажанні привернути таким чином до себе увагу. Окрім схвальних коментарів, у її Instagram є й такі: "Навіщо ви це зробили? Напевно, через брак уваги?" або "Ні ... просто ні".

Пані Мартін була серед 16 фіналісток, відібраних на щорічне шоу Sports Illustrated. "Це моя історія про те, як бути матір'ю і годувати її на ходу", - написала вона пізніше.

Це не перший раз, коли модний показ зачіпає тему материнства та годування грудьми. Наприклад, Dolce & Gabbana присвятили їй осінньо-зимову колекцію 2015 року. Моделі йшли подіумом вагітними або з дітьми на руках, а принти суконь нагадували дитячі малюнки.

У 2016 році модель Діандра Форрест брала участь у показі Gypsy Sport разом зі своєю семимісячної дочкою. Вона несла її біля грудей, але не годувала в цей момент.

Зірки часто говорять про годування грудьми і навіть демонструють його. Наприклад, у червні співак Джон Ледженд опублікував в Instagram фото своєї дружини під час годування з підписом: "Моя дружина дуже крута. Вона везе мене на вечерю, і при цьому знаходиться на материнському чергуванні".