У Миколаєві вбили майже сто собак: чому це сталося

Копирайт изображения facebook.com/LoveAnimalsNiko/ Image caption Собака Танька, яку, як стверджують активісти, приспали

У Миколаєві у "Центр захисту тварин" загинули майже сто собак. Активісти говорять про вбивство здорових собак.

Влада міста заявляє, що приспали агресивних тварин. Різняться і цифри вбитих собак. Активісти кажуть про 11, а у центрі, що приспали 70 тварин.

Поліція проводить перевірку інциденту.

Порожні клітки

Про вбивство собак у центрі, який має займатися захистом тварин, активісти у Миколаєві заявили 16 липня. Вони і викликали поліцію до того приміщення.

Копирайт изображения Facebook Olga Bogza Image caption Собака з "Центру захисту тварин"

"Загинули собаки, яких вже були готові забрати люди. Кліпсовані. Над соціалізацією яких я працювала", - розповіла працівниця центру Ольга Богза.

Копирайт изображения facebook.com/LoveAnimalsNiko

За її словами, вона прийшла вранці до центру і побачила пусті клітки і вольєри. Свій коментар пані Богза озвучила у прямому ефірі у Facebook, який вела депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська.

За підрахунками депутата, вбили 111 собак, живими залишились лише 60. Вона опублікувала у Facebook низку фото, на яких зображені собаки. Там стверджувалося, що всі тварини на цих фото загинули.

За словами пані Веселовської, її та інших активістів спочатку не хотіли пускати до центру, щоб вони не побачили пустих приміщень. Між активістами та працівниками центру стався конфлікт.

Копирайт изображения facebook.com/LoveAnimalsNiko Image caption Активісти стверджують, що усипили здорових собак. На фото Рекс, якого приспали

"Я не можу назвати це комунальне підприємство центром захисту, це "Центр вбивства тварин", загинули здорові собаки, напевне не самим гуманним способом", - заявила пані Веселовська.

Агресивні і хворі?

У мерії Миколаєва заявили про вимушену евтаназію агресивних і хворих тварин.

За словами віце-мера Юрія Степанця, у тварин у вольєрах виявили різні захворювання, їх визнали агресивними, тому їх не можна було випускати на вулицю.

"Саме цих собак і піддали евтаназії. Робота проведена в рамках чинного законодавства", - заявив пан Степанець на брифінгу у Миколаєві 17 липня.

Керівник "Центру захисту тварин" Олександр Голобродський зазначив, що довелося приспати 70 собак.

Копирайт изображения mkrada.gov.ua Image caption Активісти звинувачують Олександра Голобродського у вбивстві тварин. Він каже, що приспали собак вимушено

У мерії кажуть, що до міської ради надходять скарги на агресивну поведінку собак на вулицях Миколаєва.

У "Центрі захисту тварин" жаліються, що протестувальники намагалися проникнути на територію підприємства, облили зеленкою одного з працівників.

Комунальне підприємство "Центру захисту тварин" у Миколаєві, згідно з інформацією, опублікованою на сайті міськради, має реєструвати і стерилізувати тварин, а також відловлювати безпритульних.

На території підприємства є пункт стерилізації та утримання безпритульних тварин.

Центр звітував, що у минулому році вони знайшли господарів для понад 200 тварин з їхнього притулку.