Засновник Amazon Безос обійшов Гейтса в списку найбагатших
Статки засновника Amazon Джеффа Безоса оцінюють в 150 млрд доларів.
Чистий капітал Безоса зріс більш ніж на 60 млрд доларів за останні 12 місяців, що робить його найбагатшою людиною в світі, відповідно до Bloomberg Billionaire Index.
Це піднімає його в рейтингу вище за співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який до цього очолював списки найбагатших.
При чому Безос перевершує Гейтса навіть у порівнянні з 1999 роком - його піковим періодом. Тоді статки Гейтса оцінювали в 100 млрд доларів, що сьогодні, враховуючи інфляцію, становитиме близько 149 млрд доларів.
На даний момент Гейтс займає друге місце у рейтингу зі статками у 95 млрд доларів, втративши з 1996 року акції Microsoft на 700 млн та 2,9 млрд доларів готівкою.
Він передав готівку та активи Фонду Білла і Мелінди Гейтс, передає Bloomberg.
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Безос каже, що він щорічно продає акції Amazon приблизно на 1 млрд доларів, щоб фінансувати Blue Origin - проект, який він заснував для розвитку комерційних космічних подорожей.
Джефф Безос не вперше очолює список світових багатіїв.
У липні 2017 року він ненадовго обігнав Білла Гейтса і став найбагатшим у світі за версією Forbes. Але згодом повернувся на друге місце, коли вартість акцій його компанії знову впала.
Новина про статки Безоса надійшла під час підготовки Amazon до її грандіозного розпродажу 16 липня - Prime Day. Але була затьмарена страйками незадоволених умовами праці робітників у Німеччині, Іспанії та Польщі.
"Ситуація зрозуміла - коли інтернет-гігант багатіє, він економить гроші на здоров'ї своїх працівників", - заявила Стефані Нуценбергер із Німецької профспілки у сфері послуг Verdi.
Amazon заявила, що її працівникам платять справедливо. Постійні співробітники заробляють 12,22 євро за годину або й більше після вже двох років роботи.
Два конкуренти Amazon - Microsoft та Walmart - збираються оголосити про п'ятирічну угоду, яка передбачає, що роздрібний продавець зможе використовувати технологію хмарних обчислень IT-гігантів, повідомляє The Wall Street Journal.
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