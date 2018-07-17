Засновник Amazon Безос обійшов Гейтса в списку найбагатших

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Статки засновника Amazon Джеффа Безоса оцінюють в 150 млрд доларів.

Чистий капітал Безоса зріс більш ніж на 60 млрд доларів за останні 12 місяців, що робить його найбагатшою людиною в світі, відповідно до Bloomberg Billionaire Index.

Це піднімає його в рейтингу вище за співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який до цього очолював списки найбагатших.

При чому Безос перевершує Гейтса навіть у порівнянні з 1999 роком - його піковим періодом. Тоді статки Гейтса оцінювали в 100 млрд доларів, що сьогодні, враховуючи інфляцію, становитиме близько 149 млрд доларів.

На даний момент Гейтс займає друге місце у рейтингу зі статками у 95 млрд доларів, втративши з 1996 року акції Microsoft на 700 млн та 2,9 млрд доларів готівкою.

Він передав готівку та активи Фонду Білла і Мелінди Гейтс, передає Bloomberg.

Безос каже, що він щорічно продає акції Amazon приблизно на 1 млрд доларів, щоб фінансувати Blue Origin - проект, який він заснував для розвитку комерційних космічних подорожей.

Джефф Безос не вперше очолює список світових багатіїв.

У липні 2017 року він ненадовго обігнав Білла Гейтса і став найбагатшим у світі за версією Forbes. Але згодом повернувся на друге місце, коли вартість акцій його компанії знову впала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джефф Безос та Білл Гейтс у 2001 році

Новина про статки Безоса надійшла під час підготовки Amazon до її грандіозного розпродажу 16 липня - Prime Day. Але була затьмарена страйками незадоволених умовами праці робітників у Німеччині, Іспанії та Польщі.

"Ситуація зрозуміла - коли інтернет-гігант багатіє, він економить гроші на здоров'ї своїх працівників", - заявила Стефані Нуценбергер із Німецької профспілки у сфері послуг Verdi.

Amazon заявила, що її працівникам платять справедливо. Постійні співробітники заробляють 12,22 євро за годину або й більше після вже двох років роботи.

Два конкуренти Amazon - Microsoft та Walmart - збираються оголосити про п'ятирічну угоду, яка передбачає, що роздрібний продавець зможе використовувати технологію хмарних обчислень IT-гігантів, повідомляє The Wall Street Journal.

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