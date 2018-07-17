Отруєння у таборі на Донбасі: 46 дітей у лікарні
Після отруєння у таборі "Орлятко" у Лиманському районі Донецької області 46 дітей опинились у лікарні з симптомами захворювання на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомила прес-служба обласної адміністрації.
З такими ж симптомами до лікарні потрапили ще троє дорослих, які перебували у таборі.
Роботу дитячого центру вже припинили й створили комісію для з'ясування обставин інциденту.
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У департаменті охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації запевнили, що усім пацієнтам надається потрібна медична допомога.
Прокуратура вже розслідує ситуацію за підозрою у порушенні санітарних правил.
У Слов'янській прокуратурі пояснили, що 16 липня у дитячому таборі "Яструбок" Лиманського району після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. Там додали, що вік госпіталізованих - від 9 до 16 років.
Правоохоронці взяли зразки їжі на аналізи. Загалом у цьому таборі, за даними прокуратури, перебували 134 дитини.
ВВС News Україна зв'язалась з прес-службою Донецької обладміністрації. Там запевнили, що мова іде саме про один інцидент, а не два. І те, що назва табору у повідомленнях прокуратури та ОДА - "Орлятко" та "Яструбок" - різняться, є технічною помилкою.
У прес-службі ОДА також додали, що наразі госпіталізовані 46 дітей, хоча з симптомами звертались 60 дітей.
На початку липня масове отруєння сталось у дитячому таборі "Славутич" на Київщині. 2 липня 12 дітям, які там відпочивали, стало зле. Одна дівчинка досі перебуває в комі.