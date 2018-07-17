"Барселона" заробила рекордний мільярд доларів

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Переможець іспанського чемпіонату "Барселона" у сезоні 2017-2018 років заробила рекордні 1,065 мільярда доларів США (914 млн євро), повідомили у клубі.

Іспанський гранд спрогнозував, що до 2021 року заробітки клубу мають перевищити мільярд євро за сезон.

"Барселона" оформила рекордний трансфер бразильського гравця Неймара до ПСЖ у 2017 році, за що отримала 225 мільйонів євро.

З того часу каталонський клуб двічі побив свій власний трансферний рекорд, підписавши Усмана Дембеле за 109 мільйонів євро і Філіппе Коутіньйо за 120 мільйонів євро.

Операційний прибуток клубу за сезон склав 32 мільйони євро, а чистий прибуток - 13 мільйонів.

"Правління клубу оцінило остаточний баланс клубу позитивно, що вкладається у стратегію заробити у 2021 році 1 мільярд євро", - йдеться у заяві.

У сезоні 2017-2018 році "Барселона" виграла чемпіонство у Ла Лізі, але італійська "Рома" вибила команду у плей-офф Ліги чемпіонів.