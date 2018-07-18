Настільки небезпечно бити футбольний м'яч головою?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені досліджують, наскільки шкідливо для мозку грати у футбол головою

Нове дослідження стану здоров'я понад 300 колишніх футболістів у Великій Британії покликане встановити, настільки небезпечним для мозку є часті удари головою м'яча.

План науковців полягає у тому, щоб провести над футболістами віком від 50 до 70 років низку тестів, щоб оцінити їхні фізичні та когнітивні здатності.

Вони планують провести клінічні дослідження та зібрати інформацію щодо специфіки футбольної кар'єри та стилю їхнього життя.

Це дозволить зробити порівняльний аналіз стану захисників та центральних форвардів з одного боку, та інших гравців - з іншого. Адже саме захисники та центральні нападники найчастіше грають головою.

Дослідження планують провести Лондонська школа гігієни та тропічної медицини, Лондонський університет Королеви Марії та Інститут медицини професій.

Результати дослідження порівняють з подібним аналізом всього населення Британії, відомого як "тест народжених в 1946 році". Під час нього вивчались процеси старіння у людей того року народження.

Професор Ніл Пірс розповідає, що вчені знають про підвищений ризик неврологічних хвороб від травм голови у таких видах спорту, як бокс.

Копирайт изображения PA Image caption Після смерті Джеффа Астла встановили, що його мозок могли пошкодити часті удари м'яча головою

"Але ми мало знаємо про ризик від струсу мозку у футболі, і ми майже нічого не знаємо про довготерміновий вплив регулярних ударів головою по м'ячу", - каже професор.

За його словами, це дослідження вперше дозволить отримати переконливі свідчення довгострокового впливу на когнітивні функції професійних футболістів.

Дослідження планують на фоні все гучніших суперечок щодо зв'язку між частими ударами головою м'яча, струсами мозку та розвитком деменції чи хвороби Паркінсона.

Зокрема, говорять про випадок Джеффа Астла, у якого розвинулась деменція перед смертю у віці 59 років. Тоді лікарі вказали, що мозок екс-гравця був ушкоджений від років частих ударів м'яча головою.

У лютому 2017 року британські дослідники опублікували працю, яка ґрунтувалась на посмертному дослідженні мозку шести колишніх футболістів. У чотирьох з них знайшли ознаки ушкодження мозку.