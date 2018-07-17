У США бос подарував авто за нічний 32-км шлях на роботу пішки

Копирайт изображения CBS Image caption Пан Карр майже розплакався, коли бос несподівано подарував щойно найнятому працівнику автомобіль

Власник компанії з організації переїздів у штаті Алабама подарував працівнику автомобіль за те, що той уночі пішки подолав 32 кілометри, щоб потрапити на перший робочий день.

У Волтера Карра зламалась його власна машина, тож він пройшов великий шлях пішки, щоб потрапити на нову роботу.

Історія пана Карра стала відомою на всю Америку та заполонила соціальні мережі.

Вдосвіта на дорозі пішохода зупинили поліцейські та були враженні його вчинком, запропонували йому сніданок.

О 06.30 ранку у будинок Дженні Лемей подзвонили - там був пан Карр у супроводі поліцейського. Той пояснив господині, що хлопець йшов усю ніч, щоб працювати під час переїзду пані Лемей.

"Він йшов усю ніч, щоб дістатись на роботу з Гоумвуда до Пелгама, а це - понад 32 кілометри", - розповіла господиня помешкання.

Вона запропонувала працівнику трохи відпочити, поки приїде вся команда з переїзду, проте пан Карр відмовився і взявся до роботи.

"Уявляю, скільки разів під час цієї нічної прогулянки він хотів повернутись назад. Але він дійшов до кінця, я вражена цим хлопцем", - додала пані Лемей.

Копирайт изображения CBS Image caption Історія Волтера Карра стала відомою на всю Америку та заполонила соціальні мережі

Після цієї історії на зустріч з новим працівником приїхав директор компанії з переїзду Люк Малкін.

Після розмови за чашкою кави керівник просто подарував пану Карру ключі від автомобіля Ford Escape 2014 року.

Керівник компанії розповів, що був вражений хлопцем.

До того моменту Волкер Карр вже навіть встиг почати онлайн кампанію зі збору коштів на ремонт авто і зібрав 8 тисяч доларів.

Пан Карр ще навчається у коледжі, а робота у компанії з переїздів була його першою роботою за останній час.

"Це була моя перша робота за багато часу і можливість почати працювати", - розповів він журналістам.

І нічна подорож - це була спроба показати свою відданість і не втратити можливість працевлаштуватись через прогул.