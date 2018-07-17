Трамп передумав: взяв назад слова про те, що вірить Путіну

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Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками розвідки США про втручання Росії у вибори президента країни в 2016 році - попри відмову зробити це за день до того під час зустрічі з Володимиром Путіним.

Після зустрічі з паном Путіним Дональд Трамп заявив, що не бачить причин, чому Росії було потрібно втручатись.

Цей коментар викликав хвилю обурення навіть серед його прихильників.

Проте сьогодні він повідомив журналістам, що просто обмовився та насправді мав на увазі, що не бачив причин, чому Росія могла не втрутитись у вибори.

Хоча й наполягає, що це втручання не вплинуло на результат голосування.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дональд Трамп став на бік Путіна, який відкидає російське втручання у вибори в США

Він додав, що має повну "впевненість та підтримує" розвідувальні органи США та може вжити "суворих заходів" для безпеки виборів у США.

Проте Дональд Трамп не відповів журналістам, коли ті запитали, чи може він засудити дії пана Путіна.

Під час саміту у Гельсінкі у Трампа спитали, чи він довіряє власним спецслужбам або ж президенту Путіну, коли мова іде про звинувачення у втручанні Росії у вибори 2016 року.

"Президент Путін каже, що це не Росія. Я не бачу жодної причини, чому б це було так", - відповів Трамп.

Вже у США Дональд Трамп заявив, що вважає зустріч з Володимиром Путіним продуктивнішою, аніж саміт з НАТО за кілька днів до неї.