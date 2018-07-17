Трамп передумав: взяв назад слова про те, що вірить Путіну
Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками розвідки США про втручання Росії у вибори президента країни в 2016 році - попри відмову зробити це за день до того під час зустрічі з Володимиром Путіним.
Після зустрічі з паном Путіним Дональд Трамп заявив, що не бачить причин, чому Росії було потрібно втручатись.
Цей коментар викликав хвилю обурення навіть серед його прихильників.
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Проте сьогодні він повідомив журналістам, що просто обмовився та насправді мав на увазі, що не бачив причин, чому Росія могла не втрутитись у вибори.
Хоча й наполягає, що це втручання не вплинуло на результат голосування.
Він додав, що має повну "впевненість та підтримує" розвідувальні органи США та може вжити "суворих заходів" для безпеки виборів у США.
Проте Дональд Трамп не відповів журналістам, коли ті запитали, чи може він засудити дії пана Путіна.
Під час саміту у Гельсінкі у Трампа спитали, чи він довіряє власним спецслужбам або ж президенту Путіну, коли мова іде про звинувачення у втручанні Росії у вибори 2016 року.
"Президент Путін каже, що це не Росія. Я не бачу жодної причини, чому б це було так", - відповів Трамп.
Вже у США Дональд Трамп заявив, що вважає зустріч з Володимиром Путіним продуктивнішою, аніж саміт з НАТО за кілька днів до неї.