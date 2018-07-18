Бразильський пластичний хірург "Доктор Бумбум" втік після смерті пацієнтки

Копирайт изображения Facebook Image caption Пластичний хірург Деніс Фуртадо часто з'являється на телебаченні та має близько 660 тис. підписників на Instagram

Популярний у Бразилії пластичний хірург з ніком "Доктор Бумбум" зник після смерті своєї пацієнтки, якій він зробив укол для збільшення сідниць.

Слідчі кажуть, що Деніс Фуртадо (справжнє ім'я лікаря) у себе вдома у Ріо-Де-Жанейро проводив прийом пацієнтки Ліліан Каліксто, однак жінці стало зле під час процедур.

Пан Фуртадо відвіз її до лікарні, але там її стан погіршився й за кілька годин вона померла.

Після цього медик зник й суд видав дозвіл на його арешт.

Процедури вдома

45-річний "Доктор Бумбум" - частий гість на бразильському телебаченні, а на його акаунт в Instagram підписані понад 660 тис. людей. Востаннє він там писав три дні тому.

Копирайт изображения Facebook Image caption Жінка погодилася провести процедури зі збільшення сідниць в оселі пластичного хірурга

За даними преси, померла 46-річна Ліліан Каліксто - одружена матір двох дітей, яка працювала у банківській сфері.

До Ріо вона приїхала у суботу з міста Куяба у Центральній Бразилії, щоб провести процедури зі збільшення сідниць.

Припускають, ці процедури передбачали ін'єкції акрилового наповнювача.

Водночас, офіційно про причини смерті не повідомляється. Розслідування триває.

Подругу Деніса Фуртадо арештували - поліція вважає, що вона безпосередньо брала участь у процедурах.

Президент Бразильського союзу пластичних хірургів Нівео Стеффен заявив, що індустрія косметологічної хірургії потерпає від напливу неспеціалістів.

"Не можна проводити пластичну хірургію вдома", - застеріг він у коментарі агенції AFP.

"Багато хто неетично наживається на мріях, фантазіях пацієнтів, а людей часто приваблюють низькі ціни й вони не звертають увагу, чи проходить все в адекватних умовах", - додав пан Стеффен.