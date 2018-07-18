Бразильський пластичний хірург "Доктор Бумбум" втік після смерті пацієнтки
Популярний у Бразилії пластичний хірург з ніком "Доктор Бумбум" зник після смерті своєї пацієнтки, якій він зробив укол для збільшення сідниць.
Слідчі кажуть, що Деніс Фуртадо (справжнє ім'я лікаря) у себе вдома у Ріо-Де-Жанейро проводив прийом пацієнтки Ліліан Каліксто, однак жінці стало зле під час процедур.
Пан Фуртадо відвіз її до лікарні, але там її стан погіршився й за кілька годин вона померла.
Після цього медик зник й суд видав дозвіл на його арешт.
Процедури вдома
45-річний "Доктор Бумбум" - частий гість на бразильському телебаченні, а на його акаунт в Instagram підписані понад 660 тис. людей. Востаннє він там писав три дні тому.
За даними преси, померла 46-річна Ліліан Каліксто - одружена матір двох дітей, яка працювала у банківській сфері.
До Ріо вона приїхала у суботу з міста Куяба у Центральній Бразилії, щоб провести процедури зі збільшення сідниць.
Припускають, ці процедури передбачали ін'єкції акрилового наповнювача.
Водночас, офіційно про причини смерті не повідомляється. Розслідування триває.
Подругу Деніса Фуртадо арештували - поліція вважає, що вона безпосередньо брала участь у процедурах.
Президент Бразильського союзу пластичних хірургів Нівео Стеффен заявив, що індустрія косметологічної хірургії потерпає від напливу неспеціалістів.
"Не можна проводити пластичну хірургію вдома", - застеріг він у коментарі агенції AFP.
"Багато хто неетично наживається на мріях, фантазіях пацієнтів, а людей часто приваблюють низькі ціни й вони не звертають увагу, чи проходить все в адекватних умовах", - додав пан Стеффен.