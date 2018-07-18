П'ята смерть від ботулізму за рік: МОЗ попереджає про небезпеку

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Медики кажуть, що причиною останнього смертельного випадку, ймовірно, була в'ялена риба

В українському Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) повідомили, що за рік від ботулізму померли п'ятеро, а загалом захворіли 65 людей.

Останній летальний випадок - смерть чоловіка у Запорізький області, який не звертався до лікарів.

Ймовірне джерело зараження - в'ялена риба домашнього приготування.

При цьому в міністерстві кажуть, що зараз в Україні є якісні канадські сироватки від ботулізму, передані як гуманітарна допомога. Додаткові сироватки мають закупити за кошти цьогорічного бюджету.

Проблеми з сироваткою фіксували минулого року - тоді у МОЗ нарікали, що в Україні не було зареєстровано жодного такого препарату, а виробникам постачати їх було невигідно, тому що сироватка потребує спеціальних умов утримання і має свої терміни придатності.

Як не захворіти?

Медики нагадують, що ризик ботулізму становить їжа і продукти, які неправильно приготували чи зберігали.

"Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування", - йдеться у повідомленні міністерства.

Мова йде, перш за все, про в'ялену, солону, копчену та консервовану рибу, консерви або м'ясні вироби, що не проходили термічну обробку перед вживанням.

Часто токсини виникають у цих продуктах під час готування в домашніх умовах.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі.

Серед них - порушення близького зору (важко читати), сухість у роті, зміна голосу (голос може зникнути), слабкість, запаморочення, нудота, блювання, біль у м'язах кінцівок та шиї.

Чим швидше виникають симптоми, тим серйознішим є зараження, а успіх лікування залежить від того, як швидко звернулися до лікаря та ввели ботулінічний антитоксин, зазначають медики.