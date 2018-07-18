Члена С14 відправили під домашній арешт через знесення ромського табору

Копирайт изображения С14

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт одного з керівників націоналістичної групи С14 Сергія Мазура у справі про знесення табору ромів на Лисій горі у Києві. Про це повідомляють члени групи з зали суду.

Домашній арешт діятиме два місяці, після чого запобіжний захід переглядатимуть.

Як передає агенція УНІАН, Сергію Мазуру інкримінують статтю про групове хуліганство із заздалегідь приготованою зброєю. Можливий вирок по цій статті - ув'язнення на строк від трьох до семи років.

У залі також були присутні депутати Юрій Тимошенко та Ігор Луценко, які, за даними УНІАН, просили суд взяти Сергія Мазура на поруки.

Раніше у Сергія Мазура провели обшук. Він наполягає, що це було незаконно.

Копирайт изображения Олександр Войтко Image caption Сергій Мазур (праворуч) напередодні в залі суду

Сергій Мазур також каже, що поліція безпідставно звинувачує його у тому, що під час подій на Лисій горі він при собі ножа та кричав "смерть циганській расі".

Він також вважає справу "політично вмотивованою, щоб показати, що в нас є боротьба з неонацистами, расистами та ксенофобами" та спробою ізолювати його від громадського життя.

Прокурори відмовились відповідати журналістам на будь-які запитання у справі Сергія Мазура, доють в УНІАН.

Раніше у поліції Києва на запит BBC News Україна повідомляли, що за фактом подій на Лисій горі відкрито два провадження: про хуліганство та розпалювання міжнаціональної ворожнечі з застосуванням насильства.

"21 квітня 2018 року група невстановлених осіб, які були у балаклавах, розібрали і спалили намети з поселення ромів на Лисій горі в Голосіївському районі міста Києва", - йшлося у документі.

Знесення табору

21 квітня представник С14 Сергій Мазур розмістив у Facebook фото із палаючими наметами із підписом "Ци...ан на Лисій горі більше немає".

За його словами, жителі табору "не виконали вимогу" залишити це місце, а тому щодо них вжили відповідних дій.

Саме поселення там перебувало незаконно і, за словами правих активістів, правоохоронці на це не реагували.

"Учора вони (роми. - Ред.) не виконали вимогу, лише частина покинула табір у парку. Але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території", - відзначив Сергій Мазур, без уточнення аргументів.

"Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили", - додав він.

Але пізніше з'явилося відео під назвою "Розгром ромського табору на Лисій горі", на якому видно, як група чоловіків біжить за ромами, серед яких жінки та діти. Нападники при цьому використовували газові балончики.

Група С14 заперечує присутність своїх активість на цьому відео, та наполягає на тому, що вони знесли вже пустий табір й нікого не били.

Лідер С14 Євген Карась у розмові з BBC News Україна наполягав, що мешканцям табору тоді ніхто не погрожував, а приходили до них як "група підтримки" представників "Київблагоустрою".

Сам Сергій Мазур напередодні написав у Facebook: "Хотілося б почути свідчення працівників поліції та РДА, які кілька раз просили нас допомоги для власної безпеки. Дільничих, які зранку 20 квітня розбирали табір і відправили ц..ган додому. Після чого ми пішли допомогти прибрати залишене сміття і ні в яких нападах участі не брали".

Поліція відкрила провадження за двома статтями: порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності та хуліганство.

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