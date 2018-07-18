Науковці розробили тест на меланому за аналізом крові

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Аби точно визначити меланому, потрібна біопсія

Австралійські вчені розробили тест, який дозволяє визначити рак шкіри на ранніх стадіях.

Вчені кажуть, що вперше меланому можна визначити до того, як вона стане невиліковною.

Наразі, аби визначити меланому, яка прогресує дуже швидко, лікарі покладаються на огляд шкіри і біопсію.

Дослідники твердять, що аналіз крові може дати більш точні результати, ніж простий огляд пацієнта, і врятувати багато життів.

Розроблений науковцями тест дозволяє визначити меланому за антитілами, що їх виробляє організм, щоб протидіяти раку на ранніх стадіях.

У випробовуваннях взяли участь 200 осіб. Половина з них мали рак. У 81,5% випадків тест себе виправдав.

Наступні три роки триватимуть клінічні випробування. Мета вчених - довести точність тесту до 90%. Вони сподіваються, що застосування тесту буде схвалене через 5 років.

Визначити на ранніх стадіях

Злоякісна меланома є найбільш серйозною формою раку шкіри. Переважно її викликає ультрафіолетове опромінення. Найчастіше вона починається зі зміни родимки чи новоутворення на шкірі.

Нині фахівці досить точно можуть визначити меланому. Проте, каже професор Мел Ціман, новий тест дозволить пришвидшити встановлення діагнозу.

Копирайт изображения BSIP/Getty Images Image caption Меланома є найсерйознішою формою раку шкіри

"Досить часто у звичайній клінічній практиці досить важко визначити меланому на ранніх стадіях лише з вигляду родимки", - розповів науковець ВВС.

"Цей аналіз крові потрібен тоді, коли пацієнт звертається до лікарів, аби встановити, чи є проблеми зі шкірою меланомою. Лікарі можуть призначити тест, перш ніж робити біопсію".

Дослідники спочатку виокремили 1 627 функціональних білків. Після низки аналізів з них були виділені 10 антитіл, які найкраще визначають меланому.

Професор Ціман каже, що рання діагностика є критично важливою при цьому захворюванні.

"Якщо ми можемо видалити меланому, поки вона не перевищує 1 мм завтовшки, надія на виживання пацієнта становить 98-99%", - каже вчений.

"Шанси на життя невпинно падають, що глибше хвороба проникає у шкіру", - зазначає він.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, переважна більшість смертельних випадків від раку шкіри припадає саме на меланому. Ця хвороба є також найбільш поширеною формою раку серед молоді.

У Австралії, де кількість захворювань є найвищою, за рік від меланоми помирає близько 1 500 людей.

Тест не дозволяє визначити інші форми раку шкіри, крім меланоми.