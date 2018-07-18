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Підлітки дедалі менше переймаються сексом і віддають перевагу спілкуванню з родиною та романтичним стосункам онлайн. Такими є висновки дослідження британської Служби з консультацій щодо вагітності (BPAS).

Під час дослідження, у якому взяли участь тисяча підлітків у віці від 16 до 18 років, було також встановлено, що молодь стала вживати менше алкогольних напоїв.

На думку служби, цим можна пояснити різке скорочення з 2007 року кількості підліткових вагітностей у Британії.

Дві третини учасників дослідження заявили, що вони ніколи в житті не мали сексу, а чверть твердять, що вони ніколи не вживали алкоголь.

Щоденні записи

У звіті BPAS йдеться про те, що нинішнє покоління підлітків виглядає більш розумним, більш сконцентрованим на освіті та майбутній кар'єрі, і хоче уникнути ранніх вагітностей.

Понад 80% учасників дослідження заявили, що хороші результати під час іспитів чи успішна кар'єра є їхніми пріоритетами. За важливість проведення часу із друзями висловилися 68% опитаних.

Молоді люди також вважають, що час із родиною є так само важливим, як і час з друзями.

Багато учасників дослідження також заявляли, що зобов'язання із навчання і роботи інколи означають, що зустрітися з друзями складно.

Менше чверті учасників кажуть, що спілкуються зі своїми друзями особисто так само часто, як і в мережі. Понад 70% спілкуються з друзями онлайн чотири чи більше разів на тиждень.

Секс-освіта

Впродовж останніх 20 років кількість підліткових вагітностей почала скорочуватися по тому, як британський уряд започаткував стратегію боротьби із найвищими показниками таких вагітностей у країнах Західної Європи.

Урядова програма передбачала кращий доступ до контрацептивів та секс-освіту для підлітків у школах. Від 2007 року кількість підліткових вагітностей скоротилася на 50%.

У 1969 кількість вагітностей на 1000 підлітків у віці від 15 до 17 років становила 47, а у 2016 цей показник скоротився до 18,9.

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Дослідження BPAS також показало зміну у настроях, - чотири із п'яти учасників вважають, що бути підлітками-батьками є ганебно, а дівчата не очікують, що держава чи батьки мають їм допомагати, якщо вони завагітніють.

Більшість з опитаних заявили, що вони користуються контрацептивами під час сексу, хоча 14% відповіли, що роблять це зрідка або ж ніколи.

"Інші плани"

Представниця BPAS Кетрін О'Браєн заявила, що план уряду щодо запровадження у школах обов'язкового курсу зі стосунків і секс-освіти може ще більше знизити рівень підліткової вагітності, якщо цей курс буде достатньо ґрунтовним.

"Наші дослідження показали, що нинішнє покоління сконцентроване на освіті, усвідомлює економічні виклики і націлене на успіх. Їм також подобається проводити час зі своєю родиною так само, як з друзями... Ми вважаємо, що молоді люди по-іншому планують те, як вони проживуть своє життя", - зазначає вона.

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Утім, як заявила голова Королівського коледжу акушерства і гінекології професор Леслі Реган, відчутні регіональні відмінності у кількості підліткових вагітностей зберігаються і донині.

Вона також висловила жаль з приводу того, що "значна частина молодих людей не отримують якісних знань щодо сексу та статевих стосунків".

Крім того, скорочення місцевих бюджетів зробило контрацептиви менш доступними для молоді у деяких регіонах.

Вона закликала уряд поставитися до цього, як до "нагальної проблеми".