ЄС оштрафував Google на 5 млрд доларів

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Єврокомісія заявила, що компанія використовувала свою мобільну операційну систему Android, щоб незаконно "закріпити своє панівне становище у інтернет-пошуку".

Компанії Alphabet, дочірньою компанією якої є Google, дали 90 днів, щоб змінити ситуацію. В іншому разі будуть застосовані нові штрафи у розмірі до 5% від його середнього щоденного обороту.

Це рекордний штраф, накладений регулятором на єдину компанію.

Європейський комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що Google "позбавив європейських користувачів права відчути переваги ефективної конкуренції у важливій мобільній сфері".

Компанія Alphabet може легко собі дозволити такий штраф - її обігові кошти наприкінці березня склали майже 103 млрд. доларів

Однак, компанія, яка базується у Каліфорнії, може оскаржити рішення.

Раніше Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу. Зокрема, комісія вирішила, що корпорація зловживає своїм панівним становищем на ринку пошукових систем і віддає перевагу іншим продуктам Google під час формування результатів пошуку.

Єврокомісія проводить ще і третє розслідування, присвячене бізнесу Google у розміщенні реклами AdSense.

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