ЄС оштрафував Google на 5 млрд доларів
Єврокомісія заявила, що компанія використовувала свою мобільну операційну систему Android, щоб незаконно "закріпити своє панівне становище у інтернет-пошуку".
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Компанії Alphabet, дочірньою компанією якої є Google, дали 90 днів, щоб змінити ситуацію. В іншому разі будуть застосовані нові штрафи у розмірі до 5% від його середнього щоденного обороту.
Це рекордний штраф, накладений регулятором на єдину компанію.
Європейський комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що Google "позбавив європейських користувачів права відчути переваги ефективної конкуренції у важливій мобільній сфері".
Компанія Alphabet може легко собі дозволити такий штраф - її обігові кошти наприкінці березня склали майже 103 млрд. доларів
Однак, компанія, яка базується у Каліфорнії, може оскаржити рішення.
Раніше Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу. Зокрема, комісія вирішила, що корпорація зловживає своїм панівним становищем на ринку пошукових систем і віддає перевагу іншим продуктам Google під час формування результатів пошуку.
Єврокомісія проводить ще і третє розслідування, присвячене бізнесу Google у розміщенні реклами AdSense.
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