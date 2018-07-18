Отруєння дітей на Донбасі: знайшли кричущі порушення

Копирайт изображения don.gp.gov.ua Image caption Під час перевірки у таборі виявили численні порушення санітарно-епідеміологічних вимог

Станом на 18 липня після отруєння у таборі "Яструбок" (філія "Орлятко") Лиманського району Донецької області в лікарні опинилася 91 людина з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт.

Серед постраждалих 76 дітей та 15 дорослих, повідомляє головне управління Держслужби з питань безпечності харчових продуктів Донецькій області.

Причини масового отруєння прокоментувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Зараз виглядає, що це є інфекція сальмонельоз, але завтра зранку мають бути результати аналізів", - повідомила вона вранці на брифінгу.

У Держпродспоживслужбі запевнили, що триває розслідування причин спалаху інфекції. Фахівці відбирають зразки проб харчових продуктів, води та обстежують персонал закладу.

За попередніми результатами розслідування, з 18 липня табір вирішили закрити.

Держпродспоживслужба звернулась до місцевої поліції, щоб правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарно-епідеміологічних вимог.

Не стежили за продуктами і не мили рук

Під час попередньої перевірки виявили, що перший випадок захворювання стався 15 липня у працівника харчоблоку, після чого почали хворіти діти. Всього у закладі перебувало 134 дитини, в тому числі 35 дітей до 15 років.

Порушень у таборі знайшли чимало.

Зокрема, відповідно до повідомлення, до харчоблоку допустили працівника з ознаками захворювання на дисфункцію кишківника, а дітей годували стравами, не включеними в рекомендоване Держпродспоживслужбою меню.

Крім того, працівники незадовільно вели облік харчових продуктів, зберігали продукти без стікерів з датами приготування страв та не дотримувались правил особистої гігієни - не користувались милом, антисептиком, рушниками для рук.

Інформація про масове отруєння з'явилася 16 липня.

Спершу Слов'янська прокуратура повідомила, що госпіталізували 60 дітей. Пізніше у прес-службі Донецької облдержадміністрації для ВВС News Україна уточнили, що в лікарні опинилися 46 дітей.

Усі вони скаржились на погане самопочуття, підвищення температури та нудоту. Вік госпіталізованих - від 9 до 16 років.