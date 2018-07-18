В Євросоюзі підтвердили підготовку нових санкцій щодо Росії

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У середу посли країн-членів Євросоюзу погодили нові списки санкцій через дії, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Це BBC News Україна підтвердили в дипломатичних колах ЄС.

"Нові списки обмежувальних заходів щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, було погоджено послами ЄС сьогодні (18 липня) в рамках COREPER (Комітет постійних представників країн-членів ЄС)", - зазначив співрозмовник BBC News Україна.

Раніше у середу президент Порошенко в своєму Facebook повідомив, що посли країн-членів ЄС погодили запровадження індивідуальних санкцій щодо шести осіб, причетних до будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

У ЄС офіційно коментувати інформацію щодо конкретних санкцій, які має намір впровадити Євросоюз, поки що відмовились.

Адже, щоб рішення послів набуло чинності, його мають погодити країни-члени на рівні Ради Європейського Союзу.

"Рішення Ради буде офіційно ухвалено на більш пізньому етапі. Характер і деталі заходів повідомлять, коли рішення офіційно схвалить Рада ЄС", - підкреслили в дипломатичних колах.

Наразі дата, коли Рада ЄС може схвалити нові санкції, - невідома.