Суд вимагає від ВВС відшкодувати співаку майже 200 тис доларів збитків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кліф Річард виграв у суді справу про захист приватного життя

Британський співак, сер Кліфф Річард виграв справу проти BBC про захист приватного життя.

Суддя Високого суду Англії та Вельсу сер Джордж Ентоні Манн присудив відшкодувати позивачу 274 тисячі доларів збитків.

Співак закидає ВВС, що репортаж про поліцейський рейд до його оселі у 2014 році був "серйозним втручанням в його особисте життя".

Тоді поліція розслідувала звинувачення на адресу співака з боку чоловіка, який стверджував, що в 1985 році, коли він був дитиною, сер Кліфф Річард спробував його зґвалтувати.

77-річний сер Річард ніколи не поставав перед судом та не був арештований.

BBC наголосила, що її журналісти діяли добросовісно та подаватиме апеляцію.

Виступаючи біля будинку суду у Лондоні, директор BBC з новин і поточних питань Френ Ансворт вибачилася перед сером Річардом.

"Озираючись назад, були речі, які ми мали зробити інакше", - визнала вона.

Водночас, за її словами, ця справа означає "значний зсув" проти свободи преси, на кону опинилося важливе право громадськості бути поінформованою.

Про що говориться у вироку?

У вироку судді Манна зазначається, що ВВС "серйозно" та з метою створення сенсації порушила право сера Річарда на приватне життя.

Суддя відкинув аргументи ВВС, що фільмування поліцейської операції з гелікоптера було виправдано правом на свободу висловлювання та свободу преси.

Суддя зазначив, що розслідування щодо сера Річарда могло бути цікаве для "поширювачів пліток" та не становило "справжнього суспільного інтересу".

Він присудив відшкодувати співаку збитки у розмірі 248 тисяч доларів, з яких 65% або понад 161 тисячу доларів має сплатити ВВС, а поліція Південного Йоркширу, яка проводила операцію, - 35%.

Ще 26 тисяч доларів збитків має відшкодувати ВВС через обставини, що обтяжують справу - а саме висунення сюжету про операцію на здобуття британської телевізійної нагороди.

Раніше поліція Південного Йоркширу погодилася виплатити співаку 522 тисячі доларів після врегулювання його претензії щодо дій поліції.

Після оголошення вердикту сер Річард у коментарі ВВС назвав вирок "чудовою новиною".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2014 році поліція обшукала помешкання сера Річарда в Саннінгхіллі

Похмурий день для ЗМІ

Кореспондент ВВС з юридичних питань Клайв Коулман вважає, що рішення суду має велике значення, оскільки воно означає, що вже згадування ЗМІ прізвища сера Річарда як підозрюваного привело до порушення його права на приватне життя.

"Це означає, що в майбутньому люди, які проходять як підозрювані в поліцейських розслідуваннях, за винятком надзвичайних обставин, очікуватимуть, що це питання залишиться конфіденційним і не буде висвітлюватися у ЗМІ", - прогнозує пан Коулман.

ВВС наголошує, що сьогодні - похмурий день для журналістики та нагадує, що згадка прізвищ підозрюваних часто призводила до появи нових позивачів у їхніх справах.