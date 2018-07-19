Туреччина скасувала надзвичайний стан

Копирайт изображения Reuters Image caption Ердоган минулого місяця знову переміг на президентських виборах

Турецька влада скасувала вседержавний надзвичайний стан, який ввели після спроби державного перевороту два роки тому.

Через нього десятки тисяч турків втратили роботу або були заарештовані.

До цього уряд сім разів продовжував дію надзвичайного стану.

За кілька тижнів до цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган був переобраний на своїй посаді.

Скасування режиму надзвичайного стану було однією з ключових обіцянок опозиційних кандидатів.

Наслідки

Після того, як у 2016 році влада ввела надзвичайний стан, більше 107 тис. людей втратили свої посади у державному секторі.

Ще понад 50 тис. були заарештовані й щодо них почали судове слідство.

Багато з цих людей підозрюються у зв'язках чи підтримці проповідника Фетхуллаха Гюлена, який з 1999 року проживає у США. Сам він заперечує будь-яку причетність до заколоту.

Внаслідок спроби військового перевороту у Туреччині влітку 2016 року загинуло більше 250 людей.

Реджеп Таїп Ердоган тоді зміг мобілізувати своїх прихильників та утримати владу, після чого ввів надзвичайний стан й почав масштабні розслідування щодо опонентів.