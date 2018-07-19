На дні Японського моря знайшли російський крейсер часів Цусімської битви

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Корейські пошуковики знайшли російський броненосний крейсер "Дмитро Донской", що затонув 113 років тому під час Цусімської битви.

Судно виявила південнокорейська компанія Shinil Group неподалік острова Улліндо, що за 120 км від узбережжя Корейського півострова.

"Дмитра Донського" давно шукали через чутки про те, що він нібито перевозив золото.

Цусіма

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Дмитро Донской" служив на Середземному морі та на Балтиці, а потім пішов на Далекий Схід до Владивостока

До Російсько-Японської війни "Дмитро Донський" виконував місії у Середземному та Балтійському морі.

У травні 1905 року корабль брав участь у Цусімській битві, де прикривав крейсер "Аврору" та прийняв до себе на борт екіпажі з підбитих броненосця "Ослябя" та міноносця "Буйний".

Наприкінці битви вступив у бій з переважаючими силами японців і, як стверджують історики, зміг підбити два ворожих крейсера. Однак і сам отримав значні пошкодження, після чого був затоплений за рішенням офіцерів.

Як повідомляє корейська агенція "Ренхап", судно виявили на глибині понад 400 метрів.

Корпус корабля сильно понівечений японськими снарядами, однак палуба порівняно гарно збереглася.

Золото

Копирайт изображения Shinil Group Image caption Корпус корабля зруйнували снаряди, але палуба збереглася

За чутками, "Дмитро Донской" міг перевозити золото для виплати зарплат на Російському тихоокеанському флоті та інших витрат.

Його орієнтовна вартість може складати мільйони доларів.

Утім, документального підтвердження того, що судно дійсно везло золото, немає.

А історики висловлювали сумніви, що бойовому кораблю довірили б такий цінний вантаж під час російсько-японського протистояння, тоді як його можна було спокійно перевезти залізницею через територію Росії.

Пошукова компанія Shinil Group до цього часу не звернулася до південнокорейського Міністерства у справах океану та рибальства щодо прав на знайдений вантаж судна - за законом, пошуковики можуть розраховувати на 10% від його вартості.