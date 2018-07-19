Через страйк Ryanair скасував 600 рейсів

Копирайт изображения Reuters Image caption Скасували рейси до трьох країн

Лоукостер Ryanair змушений скасувати близько 600 рейсів протягом двох днів наступного тижня через страйк екіпажів у Бельгії, Португалії та Іспанії.

Близько 50 тис. пасажирів, що планували вилетіти з цих трьох країн чи прилетіти туди 25 і 26 липня, змушені тепер розраховувати на інші рейси.

Авіакомпанія вибачається через такі незручності.

У повідомленнях Ryanair вказується: якщо клієнти не отримали листів чи SMS про скасування їхніх рейсів, то це означає, що вони можуть летіти, як заплановано.

Страйку передувала окрема акція ірландських екіпажів компанії.

Ryanair - найбільший лоукост-перевізник Європи.

З осені 2018 року авіакомпанія починає польоти з України, зокрема, з Києва та Львова.

Десять рейсів буде з Києва (Борисполя), на сайті Ryanair вже з'явилися такі напрямки: Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краків, Познань, Гданськ, Вільнюс, Стокгольм, Лондон (Стенсед).

Ще п'ять рейсів буде зі Львова: Краків, Варшава, Дюсельдорф, Меммінген, Лондон.