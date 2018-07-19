Через страйк Ryanair скасував 600 рейсів
Лоукостер Ryanair змушений скасувати близько 600 рейсів протягом двох днів наступного тижня через страйк екіпажів у Бельгії, Португалії та Іспанії.
Близько 50 тис. пасажирів, що планували вилетіти з цих трьох країн чи прилетіти туди 25 і 26 липня, змушені тепер розраховувати на інші рейси.
Авіакомпанія вибачається через такі незручності.
У повідомленнях Ryanair вказується: якщо клієнти не отримали листів чи SMS про скасування їхніх рейсів, то це означає, що вони можуть летіти, як заплановано.
Страйку передувала окрема акція ірландських екіпажів компанії.
Ryanair - найбільший лоукост-перевізник Європи.
З осені 2018 року авіакомпанія починає польоти з України, зокрема, з Києва та Львова.
Десять рейсів буде з Києва (Борисполя), на сайті Ryanair вже з'явилися такі напрямки: Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краків, Познань, Гданськ, Вільнюс, Стокгольм, Лондон (Стенсед).
Ще п'ять рейсів буде зі Львова: Краків, Варшава, Дюсельдорф, Меммінген, Лондон.