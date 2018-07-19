Організатора форуму в Києві закидали яйцями через "зв'язки з Медведчуком"
Представники націоналістичної групи С14 закидали яйцями голову Патріотичної партії України Миколу Габера через обвинувачення у "зв'язках з Медведчуком".
Це сталося в Українському домі в Києві перед "Форумом патріотичних сил", організатором якого є Микола Габер.
- Група С14: хулігани, які ловлять сепаратистів
- Члена С14 відправили під домашній арешт через знесення ромського табору
Форум
Як зазначалося у прес-релізі форуму, він мав на меті "створити Об'єднані патріотичні сили України як новий громадсько-політичний рух" та висунути кандидатів на всі вибори, зокрема й президентські.
Натомість група С14, двадцять представників якої з'явилися перед початком заходу, звинуватили його організаторів у тому, що вони співпрацюють з лідером руху "Український вибір" Віктором Медведчуком та діють в інтересах Росії.
Під час розмови з Миколою Грабаром активісти С14 закидали його яйцями, сталася невелика штовханина.
Поліція, яка була у приміщенні, не змогла цьому завадити.
Водночас до серйозної бійки не дійшло.
Директор Українського дому Юрій Стельмащук заявив, що правоохоронці не забезпечили правопорядок і форум зірвано.
Після цього його облили кефіром.
"Жодного стосунку до Медведчука не маємо"
Микола Габер прокоментував звинувачення кореспонденту BBC News Україна.
"Ми патріотична організація. Жодного стосунку до Віктора Медведчука не маємо", - розповів він.
"Я всю політичну кар'єру був опонентом пана Медведчука, тому вся інформація у ЗМІ - це провокація", - додав Микола Габер.
"У нашій організації є патріоти, у тому числі ветерани АТО. Ми підтримуємо волонтерів, у нашій організації був загиблий вояк АТО", - наголосив Микола Габер.
Після інциденту організатори повідомили, що переносять форум.
Більшість людей згодом розійшлися.