Організатора форуму в Києві закидали яйцями через "зв'язки з Медведчуком"

Представники націоналістичної групи С14 закидали яйцями голову Патріотичної партії України Миколу Габера через обвинувачення у "зв'язках з Медведчуком".

Це сталося в Українському домі в Києві перед "Форумом патріотичних сил", організатором якого є Микола Габер.

Форум

Image caption На захід прийшло близько двох десятків опонентів. Частина з них приховували обличчя

Як зазначалося у прес-релізі форуму, він мав на меті "створити Об'єднані патріотичні сили України як новий громадсько-політичний рух" та висунути кандидатів на всі вибори, зокрема й президентські.

Image caption Один з опонентів пана Грабера представився як Маркіян Яциняк, пресдтавник С14

Натомість група С14, двадцять представників якої з'явилися перед початком заходу, звинуватили його організаторів у тому, що вони співпрацюють з лідером руху "Український вибір" Віктором Медведчуком та діють в інтересах Росії.

Під час розмови з Миколою Грабаром активісти С14 закидали його яйцями, сталася невелика штовханина.

Поліція, яка була у приміщенні, не змогла цьому завадити.

Водночас до серйозної бійки не дійшло.

Директор Українського дому Юрій Стельмащук заявив, що правоохоронці не забезпечили правопорядок і форум зірвано.

Image caption Директора Українського дому Юрія Стельмащука облили кефіром

Після цього його облили кефіром.

"Жодного стосунку до Медведчука не маємо"

Image caption Микола Габер наполягає, що його організація перебуає на патріотичних позиціях

Микола Габер прокоментував звинувачення кореспонденту BBC News Україна.

"Ми патріотична організація. Жодного стосунку до Віктора Медведчука не маємо", - розповів він.

Image caption Під час інциденту яйце також влучило у жінку з інвалідністю

"Я всю політичну кар'єру був опонентом пана Медведчука, тому вся інформація у ЗМІ - це провокація", - додав Микола Габер.

Image caption На форум прийшли деякі політики, зокрема Михайло Поживанов, у якого також влучило яйце

"У нашій організації є патріоти, у тому числі ветерани АТО. Ми підтримуємо волонтерів, у нашій організації був загиблий вояк АТО", - наголосив Микола Габер.

Після інциденту організатори повідомили, що переносять форум.

Image caption Вже біля виходу одну з відвідувачок форуму облили зеленкою

Більшість людей згодом розійшлися.