Поліція встановила підозрюваних у справі Скрипалів - ЗМІ

  • 19 липня 2018
Новачок

Британська поліція встановила підозрюваних в замаху на колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку, повідомляє Press Association з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, поліція вважає, що до отруєння Скрипалів причетні кілька росіян.

Слідчі твердять, що їм вдалося встановити підозрюваних у нападі із застосуванням "Новачка" завдяки камерам спостереження. Вони також звірили дані з інформацією про тих, хто в'їхав до країни приблизно в той самий час.

У четвер має розпочатися офіційне дізнання у справі 44-річної Дон Стерджес, яка померла на початку липня після отруєння "Новачком" з тієї ж партії, що використовувалася під час замаху на Скрипалів у березні.

Вважають, що кількість нервово-паралітичної речовини, якою отруїлася жінка, у десять разів перевищила випадок Скрипалів.

За даними слідчих, речовина була у флаконі від парфумів пані Стерджес.

45-річний Чарлі Роулі, який отруївся разом з нею, минулого тижня прийшов до тями.

Поліція Лондона, яка веде розслідування справи, поки що не стала коментувати публікацію Press Association.

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