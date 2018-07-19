Ізраїль офіційно стає єврейською державою: араби обурені

Копирайт изображения AFP Image caption Біньямін Нетаньягу назвав новий закон "поворотним моментом"

Кнесет, парламент Ізраїлю, ухвалив закон, згідно з яким Ізраїль відтепер є єврейською державою.

За законом, зокрема послаблюється статус арабської мови, яка досі була однією з офіційних мов країни.

Закон також проголошує, що Єрусалим - єдина і неподільна столиця Ізраїлю.

Арабські депутати Кнесету засудили цей документ, в той час, як прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу назвав його ухвалення "поворотним моментом".

Згідно з новим законом, який відстоював правий уряд країни, Ізраїль - "історична батьківщина єврейського народу, що має виняткове право на національне самовизначення на цій території".

Дебати в Кнесеті були бурхливими і тривали більше восьми годин. За законопроект проголосували 62 депутати, проти - 55.

Однак деякі статті законопроекту були вилучені з його остаточній версії через критику з боку президента і генерального прокурора Ізраїлю. Так, однією зі статей передбачалося узаконити створення чисто єврейських районів або містечок.

Араби складають близько 20% дев'ятимільйонного населення Ізраїлю.

Вони мають рівні права з іншими громадянами, але часто скаржаться, що почуваються громадянами другого сорту. Вони стверджують, що стикаються з дискримінацією і тим, що держава менше дбає про їхні соціальні потреби в сфері освіти, охорони здоров'я та надання житла.

Арабський депутат кнесету Ахмед Тібі назвав ухвалення закону про єврейську державу "смертю демократії в країні".

Неурядова організація "Адала", що захищає права арабського населення, назвала новий закон спробою досягти етнічної переваги за допомогою расистської політики.

Минулого тижня Нетаньягу виступив на підтримку закону.

"Ми будемо і далі забезпечувати громадянські права в ізраїльській демократії, але у більшості теж є права, і більшість приймає рішення", - заявив прем'єр-міністр.