Уряд Чорногорії різко відповів Трампу після його заяв про НАТО

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Уряд Чорногорії прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який поставив під сумнів, що країнам-членам НАТО потрібно захищати такі маленькі країни як Чорногорія в разі військового конфлікту.

"В сучасному світі неважливо, наскільки ти великий чи малий, важливо, наскільки ви поділяєте цінності свободи, солідарності та демократії. Саме тому дружба та союз Чорногорії і США - сильні і непорушні", - йдеться в офіційній заяві уряду Чорногорії.

За словами чорногорських урядовців, саме традиції та мирна політика цієї країни зробили її найбільш стабільною державою в регіоні, в якій під час розпаду Югославії не лютувала війна.

Саме Чорногорія, нагадують в уряді, прихистила 120 тисяч постраждалих від війни людей, а до того першою в Європі протистояла фашизму.

"І сьогодні, як новий член НАТО та кандидат на вступ до ЄС, вона сприяє миру та стабільності не тільки на європейському континенті, але й по всьому світу, зокрема поряд з американськими солдатами в Афганістані", - підкреслюють в уряді.

В заяві додають, що Чорногорія вибудовує дружні стосунки з іншими державами, але водночас "спроможна сміливо і акуратно захищати та обороняти свої національні інтереси".

Що обурило чорногорців?

18 липня Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News поставив під сумнів основоположну статтю 5 Північноатлантичного договору, що зобов'язує всі країни НАТО захищати будь-якого іншого члена альянсу, який зазнав нападу.

Коли ведучий поцікавився, чому його син повинен в разі потреби захищати Чорногорію, яка приєдналася до НАТО нещодавно, пан Трамп відповів так:

"Я розумію, про що ви говорите. Я ставлю те ж питання. Знаєте, Чорногорія - крихітна країна з дуже сильними людьми.... Вони можуть стати агресивними, і мої вітання, ви у Третій світовій війні", - заявив американський президент.