Трамп з нетерпінням чекає на нову зустріч з Путіним

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Президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що з нетерпінням чекає на другу зустріч з російським президентом Володимиром Путіним та вважає бесіду в Гельсінкі "великим успіхом".

"Саміт з Росією мав великий успіх, за виключенням справжнього ворога мого народу, фейкових медіа. Я з нетерпінням очікую на нашу другу зустріч, аби ми могли почати впроваджувати в життя деякі з обговорених речей, зокрема, подолання тероризму, безпеку для Ізраїлю, ядерне розповсюдження, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею та інші", - наголосив пан Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @realDonaldTrump ....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Водночас в інтерв'ю телеканалу CBS News, опублікованому сьогодні, Трамп сказав, що Путін має нести відповідальність за все, що відбувається в Росії і що він вважає його особисто відповідальним за втручання в президентські вибори 2016 року в США. За словами американського президента, на зустрічі в Гельсінкі цього тижня він чітко заявив Путіну, що російське втручання слід припинити.

Однак ці висловлювання президента прямо суперечать його заявам під час спільної прес-конференції після закінчення зустрічі в Гельсінкі.

"На прес-конференції з Путіним я відмінно впорався. Багато хто говорить, що я мав накричати на нього, але ми живемо в реальному світі! Я не розумію, чому піднявся такий шум. Рівень непорядності у вашій професії дуже високий. Ніхто не написав про мої переговори з Путіним, а це найважливіше. Ми багато чого досягли. Ми поговорили про ядерну зброю, Ізраїль, Північну Корею. Він схвалює мої дії та обіцяє допомогти. У 2016 році я легко виграв вибори, у 2020-му буде ще краще", - заявив в інтерв'ю CBS News американський президент.

У четвер Володимир Путін засудив супротивників Дональда Трампа в США, звинувативши їх в спробах зірвати результати зустрічі в Гельсінкі. Російський президент заявив, що впливові сили готові пожертвувати зв'язками між двома країнами, переслідуючи власні політичні інтереси.

Відразу після закінчення саміту в Гельсінкі на Дональда Трампа чекав шквал критики за його заяву про те, що він відмовився підтримати думку власних розвідувальних служб про російське втручання в американські вибори і відмовився засудити за це Росію.

Вже у вівторок президент Трамп спробував врятувати ситуацію, заявивши, що його неправильно зрозуміли, однак критика на його адресу з боку багатьох американських засобів масової інформації тривала.

У четвер в серії дописів у Twitter Дональд Трамп знову звинуватив своїх опонентів у тому, що вони б надали перевагу війні з Росією замість добрих відносин.

Камінь спотикання

Але не тільки суперечливі заяви президента за останні дні стали причиною невдоволення багатьох американських конгресменів. Деякі з них особливо роздратовані тим, що президент відмовився від критичного підходу до стану відносин між США і Росією. Замість цього він заявив: "я вважаю, ми всі робили дурниці".

Білий дім також піддається критиці за те, що не став категорично відкидати російську пропозицію допитати американських громадян у зв'язку зі справою керівника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, заочно засудженого в Росії за фінансові махінації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Критика президента США через виступ на саміті в Гельсінкі не вщухає

Одним з цих американців є колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Його допит російською владою виключений через статус недоторканності, яким володіють дипломати. Цю ідею відкинув також чинний директор ФБР Крістофер Рей. Він заявив, що вона навіть не розглядається серед методів розслідування.

Речниця Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на питання про ймовірність такого допиту, зазначила, що президент вважає це "цікавою пропозицією", але не ухвалював жодних рішень.

Лише пізно увечері в четвер за київським часом Білий Дім поставив крапку у цьому питанні та відмовив президенту Росії. "Це пропозиція, яку щиро зробив президент Путін, але президент Трамп з цим не згоден", - наголосила пані Сандерс, коментуючи можливість допиту американських громадян.

Вона також висловила сподівання, що президент Росії відправить до США для допиту 12 співробітників російського ГРУ, яких звинувачують у втручанні в передвиборчу кампанію 2016 року.

Що буде далі

Американські конгресмени закликають судові інстанції випустити ордер, який зобов'яже перекладача президента передати свої записи, зроблені під час особистої зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі, на розгляді комісій Конгресу. Ця зустріч проходила в присутності лише перекладачів з обох сторін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські конгресмени бажають побачити записи перекладача, зроблені під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним

Тим часом державний секретар Майк Помпео має наступного тижня дати свідчення Сенату про зустріч президентів США та Росії в Гельсінкі та про його недавній візит в КНДР.

Попри всі ці суперечки та суперечливі заяви, виборці, які підтримують республіканців, за даними опитування Reuters, ніяк не відреагували на поведінку президента, і індекс його підтримки не змінився за минулий тиждень.